По указу Александра I Россия поделена на 6 учебных округов с университетами во главе каждого

5 февраля 1803 года по указу Александра I Россия поделена на 6 учебных округов с университетами во главе каждого (Московский, Санкт-Петербургский, Дерптский, Виленский, Казанский и Харьковский учебные округа)