В закладки
Красная Армия освободила Киев от петлюровцев
5 февраля 1919 года Красная Армия освободила Киев от петлюровцев
Теги:
482
Другие события в этот день
Родился Герой Советского Союза Александр Матросов
5 февраля 1924 года родился Герой Советского Союза Александр Матросов Те, кто был рожден и вырос во времена СССР, еще со школьной скамьи знали о подвиге Матросова. Он закрыл грудью амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода совершить атаку опорного пункта. Города и деревни, улицы и стадионы, мемориалы и памятники по всей России носят имя Александра. Подвиг Матросова стал символом мужества и воинской доблести, а также оказал огромное влияние в ходе войны на военнослужащих и мирное население нашей страны.
5 февраля∙1924 год
День памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей
5 февраля отмечается День памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей
5 февраля∙1926 год
Трапезундская операция русской армии против турок
5 февраля 1916 года - Трапезундская операция русской армии против турок. Схема «Раiонъ завоеванной Арменiи»
5 февраля∙1916 год
Начала действовать «Дорога Победы»
5 февраля 1943 года начала действовать «Дорога Победы» За почти три недели до этого, 18 января, войска Ленинградского и Волховского фронтов, наступавшие навстречу друг другу, соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда. Появилась возможность связать город с остальной страной по суше. На строительство железной дороги было отведено всего 20 суток. Непосредственные работы по строительству железнодорожной линии начались 22 января одновременно с запада и востока. Несмотря на большую сложность и опасность артобстрелов, герои-строители справились за 17 суток. «Дорога Победы» завершила работу 10 марта 1944 года и сыграла важную стратегическую роль в обороне Ленинграда.
5 февраля∙1943 год
Вступила в строй Дорога победы
5 февраля 1943 года вступила в строй Дорога победы – построенная за 17 суток 33-км железнодорожная линия Шлиссельбург – Поляны. Связала блокадный Ленинград с «Большой землей»
5 февраля∙1943 год
Начала действовать «Дорога Победы», служившая для доставки грузов в Ленинград
5 февраля 1943 года начала действовать «Дорога Победы», служившая для доставки грузов в Ленинград. После прорыва блокады появилась возможность связать Ленинград с остальной страной дорогой по суше, заменив ледово-паромную переправу «Дорогу жизни». На выполнение задания было отведено всего 20 суток. В течение 1943 года в Ленинград по «Дороге Победы» было доставлено более 4 миллионов тонн различных грузов. После полного снятия блокады Ленинграда дорога утратила значение и была частично разобрана.
5 февраля∙1943 год
Родился Герой Советского Союза Александр Матросов
5 февраля 1924 года родился Герой Советского Союза Александр Матросов. Детство Матросова прошло в Ивановском и Мелекесском детских домах Ульяновской области. В начале Великой Отечественной войны неоднократно обращался с письменными просьбами направить его на фронт. 27 февраля 1943 года героически погиб в бою в районе деревни Чернушки Локнянского района Калининской области, бросился на амбразуру и прикрыл её своим телом, дав своим товарищам необходимое время для рывка к немецкой позиции.
5 февраля∙1924 год
В Москве открылся «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин»
5 февраля 1901 года в Москве открылся «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин»
5 февраля∙1901 год
Погиб, но спас диппочту Теодор Нетте
5 февраля 1926 года погиб, но спас диппочту Теодор Нетте, – нападение в поезде на территории Латвии. День памяти дипкурьеров. «В наших жилах – кровь, а не водица. Мы идем сквозь револьверный лай, чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела» Маяковский
5 февраля∙1926 год
Подписан Указ об утверждении нового образца Красного знамени и гвардейского Красного знамени частей и соединений ВМФ
5 февраля 1944 года был подписан Указ об утверждении нового образца Красного знамени и гвардейского Красного знамени частей и соединений ВМФ
5 февраля∙1944 год
Мир с Литвой
5 февраля 1494 года состоялся мир с Литвой. Иван III вернул русские земли, а его дочь стала невестой князя Литвы. «И князь велики Иван Василиевичь всея Руси взят мир вечной с зятем своим, с великим князем Александром Литовским, братьство и любовь» (летопись)
5 февраля∙1494 год
Был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об утверждении нового образца Красного Знамени, Гвардейского Красного Знамени и Положения о Красном Знамени боевых частей и соединений Военно-Морского Флота»
5 февраля 1944 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об утверждении нового образца Красного Знамени, Гвардейского Красного Знамени и Положения о Красном Знамени боевых частей и соединений Военно-Морского Флота» Красное Знамя ВМФ имело изображение кормового флага ВМФ, девиз «За нашу Советскую Родину» и название части. На Гвардейском Красном Знамени ВМФ был портрет Ленина с девизом «За нашу Советскую Родину» и надписью «СССР», а на обратной стороне — Гвардейский флаг ВМФ с названием части и лозунгом «Смерть немецким захватчикам». Красное Знамя всегда должно было находиться со своей частью, а на поле боя — в районе боевых действий. При его утрате вследствие малодушия командир и весь офицерский состав подлежали суду военного трибунала, а войсковая часть — расформированию.
5 февраля∙1944 год
Был основан Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
5 февраля 1960 года был основан Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы Это произошло в ответ на пожелания правительств стран, освободившихся от колониальной зависимости. Развитие учебного заведения шло высокими темпами, и уже в 1975 году РУДН подготовил более пяти тысяч специалистов для 89 зарубежных государств. Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы и сегодня является ведущей в мире школой русского языка как иностранного. В университете учится более 33 тысяч студентов, свыше 10 тысяч иностранных обучающихся из 160 стран мира.
5 февраля∙1960 год
По указу Александра I Россия поделена на 6 учебных округов с университетами во главе каждого
5 февраля 1803 года по указу Александра I Россия поделена на 6 учебных округов с университетами во главе каждого (Московский, Санкт-Петербургский, Дерптский, Виленский, Казанский и Харьковский учебные округа)
5 февраля∙1803 год