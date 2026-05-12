Первый полет советского учебно-тренировочного самолета Як-18

6 мая 1946 года состоялся первый полет советского учебно-тренировочного самолета Як-18

Поднял его в небо летчик-испытатель Георгий Климушкин. По результатам испытаний самолет получил высокую оценку и в 1947 году был принят на вооружение ВВС, а также рекомендован к серийному производству.

За более чем 30 лет серийного производства было выпущено свыше восьми тысяч Як-18. В 1950 году завод № 116 в Семеновке (ныне Арсеньев) остался единственным производителем этого самолета.