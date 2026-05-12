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Первый полет советского учебно-тренировочного самолета Як-18
6 мая 1946 года состоялся первый полет советского учебно-тренировочного самолета Як-18
Поднял его в небо летчик-испытатель Георгий Климушкин. По результатам испытаний самолет получил высокую оценку и в 1947 году был принят на вооружение ВВС, а также рекомендован к серийному производству.
За более чем 30 лет серийного производства было выпущено свыше восьми тысяч Як-18. В 1950 году завод № 116 в Семеновке (ныне Арсеньев) остался единственным производителем этого самолета.
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Другие события в этот день
День рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи»
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В России был издан «Артикул воинский»
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Началась Пражская наступательная операция
6 мая 1945 года началась Пражская наступательная операция Она стала последней крупной стратегической операцией Красной армии в Великой Отечественной войне и не сводилась исключительно к освобождению столицы Чехословакии 1-м, 2-м и 4-м Украинскими фронтами. Советские войска уничтожили немецкую группу армий «Центр» и часть сил группы армий «Юг». 8 и 9 мая стали решающими днями наступления на Прагу, а уже 11 мая советские соединения вышли на линию Хемниц, Карловы Вары, Пльзень и встретились с передовыми частями американской армии.
6 мая∙1945 год
Мурманску и Смоленску присвоено почетное звание Город-Герой
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В Ленинграде было возобновлено проведение футбольных матчей
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Русская православная церковь чтит память святого Георгия Победоносца
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