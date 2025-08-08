Коронация императрицы Елизаветы Петровны

6 мая 1742 года прошла коронация императрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра I и Екатерины I, в Успенском соборе Московского Кремля. Торжества длились два месяца, отличаясь небывалой пышностью.

Из Коронационного альбома: церемония шествия Е.И.В. в Москву