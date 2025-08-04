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Опубликован манифест императора Павла I о присоединении Грузии к России
30 января 1801 года опубликован манифест императора Павла I о присоединении Грузии к России. В этом документе Карталиния и Кахетия впервые были названы «Грузинским царством». Мингрелия вступила в подданство России в 1803, Имеретия и Гурия – в 1804
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Другие события в этот день
Был осуществлен первый в мире успешный запуск радиозонда в СССР
30 января 1930 года был осуществлен первый в мире успешный запуск радиозонда в СССР Он поднялся на высоту почти восемь километров, где зарегистрировал температуру минус 40,7°. После успешного запуска в Ленинградское бюро погоды и Центральный институт прогнозов в Москве было послано первое в мире оперативное аэрологическое сообщение. С этого момента радиозондирование является одним из основных видов наблюдений метеорологов во всем мире. А изобрел радиозонд и метод его использования советский ученый-аэролог Павел Молчанов. Его конструкция была проста, но вместе с тем надежна.
30 января∙1930 год
Грамота царя Бориса Годунова сургутскому воеводе
30 января 1604 года - грамота царя Бориса Годунова сургутскому воеводе: «Бил нам челом Томские земли князек Тоян что б нашему царьскому величеству его Тояна пожаловати велети ему быти под нашею царскою высокою рукою» (принятие в подданство)
30 января∙1604 год
Император Александр I утвердил положение Министров о принятии в российское подданство Султана Сюка и 55 тысяч казахов
30 января 1819 года император Александр I утвердил положение Министров о принятии в российское подданство Султана Сюка и 55 тысяч казахов – Киригиз-Кайсацкая большая Орда вошла в состав России
30 января∙1819 год
День рождения знаменитой киностудии «Мосфильм»
30 января 1924 года — день рождения знаменитой киностудии «Мосфильм». Именно в этот день на экраны вышел первый фильм киностудии — «На крыльях ввысь» режиссера Бориса Михина. Почти за вековое существование «Мосфильмом» было снято более 2500 фильмов, многие из которых вошли в «золотой фонд кинематографа» и стали классикой мирового киноискусства. В дни формирования народного ополчения в июле 1941 года партийная организация «Мосфильма» создала из добровольцев целую роту. Всего на фронты Великой Отечественной войны отправились около тысячи работников студии, 146 из них не вернулись.
30 января∙1924 год
На экраны вышел первый фильм, снятый на киностудии «Мосфильм», — картина «На крыльях ввысь»
30 января 1924 года на экраны вышел первый фильм, снятый на киностудии «Мосфильм», — картина «На крыльях ввысь» Она снята режиссером Борисом Михиным и рассказывает о русском инженере Глаголеве и его сыне авиаторе-конструкторе Борисе, ставшем в годы гражданской войны красноармейцем. 30 января «Мосфильм» считает своим Днем рождения. «Мосфильм» всегда шел в ногу с историей страны. Каждое знаковое событие и повседневная жизнь отражались в творчестве кинематографистов. За вековое существование на «Мосфильме» было снято около 2 тысяч фильмов.
30 января∙1924 год
Андрусовское перемирие
30 января 1667 года началось Андрусовское перемирие: по итогам войны с Польшей Россия возвращает себе Смоленск, Киев, земли по левому берегу Днепра. И при этом царь Алексей Михайлович вошел в историю как Тишайший
30 января∙1667 год
родился кинорежиссер Леонид Гайдай
30 января 1923 года родился кинорежиссер Леонид Гайдай В детстве Гайдай мечтал стать актером, однако славу ему принесли режиссерские работы. Первый свой фильм «Долгий путь» он поставил в 1956 году. Второй фильм был кинокомедией, и именно в этом жанре Леонид Гайдай достиг вершины своего творчества. Комедии «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука» являются самыми кассовыми фильмами режиссера. В совокупности за время проката их посмотрели больше 200 миллионов человек.
30 января∙1923 год
Родился Иван Васильевич Турчанинов
30 января 1822 года родился Иван Васильевич Турчанинов — русский генерал армии США, принимавшим участие в войне между «Севером» и «Югом». К 1856 году Турчанинов занимал пост начальника штаба корпуса Русской императорской армии в Польше, но в том же году неожиданно, вместе с женой, эмигрировал в США. В письмах Турчанинов высказывался о несовершенстве общественного устройства на родине и убежденно критиковал крепостное право. Однако в реалиях американской жизни Иван Васильевич быстро разочаровался. Попытки заняться земледелием закончились разорением. С началом Войны Севера и Юга Турчанинов вступил в ряды федеральной армии северян. Бывший царский офицер сразу получил чин полковника. Его полк стал одним из самых боеспособных. В июне 1864 года у Ивана Васильевича случился сердечный приступ, и он был вынужден отойти от армейской службы. Не найдя прибыльную деятельность, Турчанинов написал Александру II прошение о разрешении вернуться на родину, но получил отказ.
30 января∙1822 год
Советская подводная лодка «С-13» под командованием Александра Маринеско потопила лайнер «Вильгельм Густлов» нацистской Германии
30 января 1945 года советская подводная лодка «С-13» под командованием Александра Маринеско потопила лайнер «Вильгельм Густлов» нацистской Германии Из носового аппарата «С-13» ушла торпеда «За Родину», следом за ней «За советский народ» и «За Ленинград». «Плавучий символ» немцев, на котором в это время слушали очередную речь Гитлера, тонул около часа. По современным оценкам, на судне погибли около 6 тысяч человек. Эта атака на «Вильгельм Густлов» вошла в историю как «атака века», а Александр Маринеско стал рекордсменом среди советских подводников по суммарному тоннажу потопленных судов противника в годы Великой Отечественной войны.
30 января∙1945 год