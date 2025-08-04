Опубликован манифест императора Павла I о присоединении Грузии к России

30 января 1801 года опубликован манифест императора Павла I о присоединении Грузии к России. В этом документе Карталиния и Кахетия впервые были названы «Грузинским царством». Мингрелия вступила в подданство России в 1803, Имеретия и Гурия – в 1804