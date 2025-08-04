Император Александр I утвердил положение Министров о принятии в российское подданство Султана Сюка и 55 тысяч казахов

30 января 1819 года император Александр I утвердил положение Министров о принятии в российское подданство Султана Сюка и 55 тысяч казахов – Киригиз-Кайсацкая большая Орда вошла в состав России