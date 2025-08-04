На Втором съезде Советов Петроград был переименован в Ленинград

26 января 1924 года на Втором съезде Советов Петроград был переименован в Ленинград.

Лидер Октябрьской революции Владимир Ильич Ленин умер 21 января 1924 года, а уже на следующий день, 22 января, в Петроградский совет было направлено письмо с предложением переименовать Петроград в Ленинград.

До этого, в 1914 году, император Николай II переименовал город в Петроград. Название Ленинград просуществовало 67 лет, пока не случился распад СССР. Город вновь стал называться Санкт-Петербургом в 1991 году, после проведения опроса среди жителей.