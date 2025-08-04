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II Съезд Советов ССР переименовал Петроград в Ленинград
26 января 1924 года II Съезд Советов ССР переименовал Петроград в Ленинград.
Санкт-Питер-Бурх (1703) – Санкт-Петербург (1720) – Петроград (1914) – Ленинград (1924) – Санкт-Петербург (1991)
Фото: Ленинград, пл.Ленина, 1980
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Митин Сергей Герасимович
Принцип полицентризма в государственном устройстве: опыт сосуществования различных законодательных систем в рамках единой империи
Другие события в этот день
Войска 3-го Белорусского фронта овладели городами Восточной Пруссии Тапиау, Алленбург, Норденбург и Летцен
26 января 1945 года войска 3-го Белорусского фронта овладели городами Восточной Пруссии Тапиау, Алленбург, Норденбург и Летцен
26 января∙1945 год
Двор Анны Иоанновны вернулся в Петербург
26 января 1732 года двор Анны Иоанновны вернулся в Петербург. По второму разу Москва продержалась в столицах только 4 года
26 января∙1732 год
Вступил в силу Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии
26 января 2000 года вступил в силу Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии Он был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Страны поставили перед собой ряд важных ориентиров, один из которых — создание единого экономического и культурного пространства. Сегодня Россия и Белоруссия являются важнейшими торгово-экономическими партнерами. Россия остается крупнейшим иностранным инвестором в экономику Белоруссии и главным кредитором республики. Обеспечиваются равные права граждан двух стран.
26 января∙2000 год
Учрежден пост Номер №1 (Почетный караул) у Мавзолея В.И. Ленина
26 января 1924 года был учрежден пост Номер №1 (Почетный караул) у Мавзолея В.И. Ленина Традиционно на нем несли вахту двое часовых из разных подразделений. Они менялись через каждый час по бою Кремлевских курантов, под второй перезвон. Сначала постоянную вахту несли курсанты Объединенной командной школы имени ВЦИК, но затем их сменили солдаты кремлевского гарнизона. Церемониальный пост был снят 7 октября 1993 года, когда противостояние президента страны Бориса Ельцина и Верховного совета привело к вооруженному столкновению. Постоянным местом главного Почетного караула страны стала Могила Неизвестного солдата в Александровском саду рядом с Кремлем.
26 января∙1924 год
Вышел первый печатный вариант карты Руси
26 января 1525 года вышел первый печатный вариант карты Руси Она была составлена итальянским картографом Баттистом Аньезе по рассказам русского посла Дмитрия Герасимова и «Книге о московитском посольстве» епископа и историка Павла Иовия. Долгое время карта считалась утраченной, но в начале XX века ее обнаружили в университетской библиотеке Вроцлава. В декабре 1993 года она была приобретена на лондонском аукционе и возращена в Россию, где хранится в Российском государственном архиве древних актов.
26 января∙1525 год
Указ ВС СССР «За выдающиеся заслуги трудящихся Ленинграда перед Родиной, за мужество и героизм, проявленные в трудных условиях вражеской блокады, наградить город Ленинград Орденом Ленина»
26 января 1945 года вышел указ ВС СССР «За выдающиеся заслуги трудящихся Ленинграда перед Родиной, за мужество и героизм, проявленные в трудных условиях вражеской блокады, наградить город Ленинград Орденом Ленина» Фото: кадр из фильма «Крик тишины»
26 января∙1945 год
На Втором съезде Советов Петроград был переименован в Ленинград
26 января 1924 года на Втором съезде Советов Петроград был переименован в Ленинград. Лидер Октябрьской революции Владимир Ильич Ленин умер 21 января 1924 года, а уже на следующий день, 22 января, в Петроградский совет было направлено письмо с предложением переименовать Петроград в Ленинград. До этого, в 1914 году, император Николай II переименовал город в Петроград. Название Ленинград просуществовало 67 лет, пока не случился распад СССР. Город вновь стал называться Санкт-Петербургом в 1991 году, после проведения опроса среди жителей.
26 января∙1924 год
Вышел первый печатный вариант карты Руси
26 января 1525 года вышел первый печатный вариант карты Руси. Создателем карты стал итальянский учёный Паоло Джовио, выпустивший «Книгу о посольстве Василия, великого князя Московского, к Клименту VII», где и была карта «Московских земель». Изображение долго считалось таинственным, обнаружилось спустя 400 лет во Вроцлаве. В 1994 году карта таинственным образом оказалась в Лондоне была выставлена на аукционе Сотбис. 26 января 1994 года её торжественно передали Государственной архивной службе, после чего отправили на хранение в Российский государственный архив древних актов.
26 января∙1525 год
Русские войска Трубецкого отбили у шведов крепость Ям
26 января 1590 года русские войска Трубецкого отбили у шведов крепость Ям – ныне Кингисепп (Ленобласть). Ям – русское слово тюркского происхождения. Кингисеппом город назвали в 1922 в честь эстонского революционера
26 января∙1590 год
Родился кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР Юрий Озеров
26 января 1921 года родился кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР Юрий Озеров В 1941 году Озеров был призван на фронт Великой Отечественной войны, где смог пройти путь до майора. Он окончил ускоренный курс Военной академии имени М. В. Фрунзе, участвовал во многих боях, в том числе на территории Германии. В историю кино Озеров вошел как автор монументальных киноэпопей, посвященных Великой Отечественной войне. Первая из них — «Освобождение». За ней последовали «Солдаты свободы», «Битва за Москву» и «Сталинград». Весь костяк съемочной группы составили ветераны войны.
26 января∙1921 год
Победа суздальцев над новгородцами в битве на Ждановой горе
26 января 1134 года состоялась победа суздальцев над новгородцами в битве на Ждановой горе – «и много зла сътворися Новгородцемъ». После этой битвы Юрий Долгорукий, развивая успех, основал новые крепости – в частности, Москву
26 января∙1134 год