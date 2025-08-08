День водолаза

5 мая - День водолаза. В 1882 году по Указу Александра III в Кронштадте основана первая в мире водолазная школа.

Фото: водолаза награждают орденом за выполнение разминирования реки Шпрее в Берлине, на заднем плане – поверженный рейхстаг