Чайковский дирижировал в Карнеги-холл

5 мая 1891 года Чайковский дирижировал в Карнеги-холл (Нью-Йорк) – исполнен его марш к коронации Александра III. Мелодия гимна «Боже, Царя храни!», включенная великим русским композитором в это произведение, прозвучала на открытии главного концертного зала Америки