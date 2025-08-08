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Чайковский дирижировал в Карнеги-холл
5 мая 1891 года Чайковский дирижировал в Карнеги-холл (Нью-Йорк) – исполнен его марш к коронации Александра III. Мелодия гимна «Боже, Царя храни!», включенная великим русским композитором в это произведение, прозвучала на открытии главного концертного зала Америки
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Другие события в этот день
Состоялось первое вручение национальной телевизионной премии «ТЭФИ»
5 мая 1995 года состоялось первое вручение национальной телевизионной премии «ТЭФИ» Конкурс был создан в декабре 1994 года Российским фондом развития телевидения, позже переименованным в Академию российского телевидения. Первая церемония прошла в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова (МХТ). Первая «ТЭФИ» «За особый вклад в развитие телевидения» была присуждена посмертно журналисту Владиславу Листьеву. Всего для первого конкурса члены Академии утвердили двенадцать номинаций и два специальных приза. Позже их количество значительно выросло.
5 мая∙1995 год
День водолаза
5 мая - День водолаза. В 1882 году по Указу Александра III в Кронштадте основана первая в мире водолазная школа. Фото: водолаза награждают орденом за выполнение разминирования реки Шпрее в Берлине, на заднем плане – поверженный рейхстаг
5 мая∙1882 год
Первый вылет Александра Покрышкина на «Аэрокобре» с бортовым номером «100»
5 мая 1943 года состоялся первый вылет Александра Покрышкина на «Аэрокобре» с бортовым номером «100». Раньше у него был самолет с номером «13». 650 вылетов, 156 воздушных боев, сбито 59 вражеских самолетов лично и 6 – в группе
5 мая∙1943 год
В СССР отмечался День печати
5 мая в СССР отмечался День печати. Ленин, Сталин и Молотов в редакции газеты «Правда» (выходила с 5 мая 1912)
5 мая∙1912 год
Завершились Моравско-Остравская и Братиславско-Брновская операции
5 мая 1945 года завершились Моравско-Остравская и Братиславско-Брновская операции В ходе начавшейся 10 марта Моравско-Остравской операции советские войска разбили противостоявшие им немецкие силы и овладели Моравско-Остравским промышленным районом. Это создало условия для дальнейшего наступления на центральную часть Чехословакии. Братиславско-Брновская операция началась чуть позже — 25 марта. Но советские войска наступали стремительно и уже 4 апреля была освобождена столица Словакии Братислава. Позже РККА овладела сначала Брно, а затем и Оломоуцем.
5 мая∙1945 год
По воле императора Петра III с Пруссией установлен «вечный мир»
5 мая 1762 года по воле императора Петра III с Пруссией установлен «вечный мир». Петр III уступил Фридриху II Восточную Пруссию, присоединенную к России в ходе Семилетней войны. Пришлось возвращать в 1945-м
5 мая∙1762 год
Родился автор первых опытов по телевидению Борис Розинг
5 мая 1869 года родился автор первых опытов по телевидению Борис Розинг
5 мая∙1869 год
В Санкт-Петербурге был основан Смольный институт благородных девиц
5 мая 1764 года в Санкт-Петербурге был основан Смольный институт благородных девиц. Открытие произошло по инициативе вельможи Ивана Ивановича Бецкого и в соответствии с указом Екатерины II. Планировалось, что это общество будет готовить для государства образованных женщин, достойных матерей. В 1776 году состоялся первый выпуск Смольного института. В нем было всего 39 девиц. Пять лучших были приглашены ко двору императрицы. Февральская революция завершила эту историческую страницу в российском образовании.
5 мая∙1764 год
Состоялся первый полёт советского пассажирского самолёта АНТ-9 (ПС-9)
5 мая 1929 года состоялся первый полёт советского пассажирского самолёта АНТ-9 (ПС-9) Его разработка началась в конце 1920-х года и стала уникальной для советского авиастроения того времени. Гражданские самолеты в основном создавались путем переоборудования военных бортов. АНТ-9 в этом отношении был исключением — он изначального проектировался для перевозки пассажиров. После завершения испытаний АНТ-9 выполнял внутренние и международные рейсы, а также использовался в ВВС, в том числе в годы Великой Отечественной войны. Всего за время эксплуатации этих самолетов было построено 66 единиц в трехмоторном варианте и около 60 машин — в двухмоторном с двигателями М-17.
5 мая∙1929 год
Началась Пражская наступательная операция советских войск
5 мая 1945 года началась Пражская наступательная операция советских войск. Понимая бесперспективность дальнейшего сопротивления, вновь образованное правительство Германии во главе с гросс-адмиралом Карлом Деницем стремилось удержать районы Чехословакии. Подготовка советской операции осуществлялась в крайне ограниченные сроки. Несмотря на все трудности, уже 11 мая советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков территорию всей страны и разгромили группу армий «Центр». В плен были взяты 858 тысяч немецких солдат и офицеров, из них — 60 генералов.
5 мая∙1945 год