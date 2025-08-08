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День Черноморского флота
13 мая 1783 года русские корабли – эскадра в составе фрегатов «Победа», «Крым», «Поспешный» и шхуны «Измаил» – вошли в бухту, где появится Севастополь.
День Черноморского флота
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Другие события в этот день
Русские корабли вошли в бухту, где появится Севастополь
13 мая 1783 года русские корабли – эскадра в составе фрегатов «Победа», «Крым», «Поспешный» и шхуны «Измаил» – вошли в бухту, где появится Севастополь. День Черноморского флота
13 мая∙1783 год
Издано «Путешествие из Петербурга в Москву»
13 мая 1790 года издано «Путешествие из Петербурга в Москву». Управляющий Петербургской таможни Радищев, осуждая основы общественного устройства, оправдывал насильственные действия крестьян в борьбе за свои права. «Рецензия» от Екатерины II: «Бунтовщик, хуже Пугачева»
13 мая∙1790 год
Образован полигон «Капустин Яр» в Астраханской области
13 мая 1946 года образован полигон «Капустин Яр» в Астраханской области Первым руководителем полигона стал гвардии генерал-лейтенант артиллерии Василий Вознюк. К осени 1947 года «Капустин Яр» полностью подготовили для проведения пусков ракет. 18 октября был произведен первый в СССР старт баллистической ракеты А-4. 16 марта 1962 года «Капустин Яр» превратился в космодром. С него стартовал первый спутник военно-прикладного назначения «Космос-1». За время эксплуатации космодрома был осуществлен 101 орбитальный запуск ракет-носителей со 106 космическими аппаратами. 85 запусков были успешны.
13 мая∙1946 год
День Черноморского флота ВМФ России
13 мая — День Черноморского флота ВМФ России В этот день в 1783 году, после присоединения Крыма к Российской империи, императрица Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота. В Ахтиарскую бухту вошли одиннадцать кораблей Азовской флотилии. Позднее к ним присоединились еще семнадцать кораблей Днепровской флотилии. Через год по указу Екатерины городу Ахтиару было присвоено название Севастополь. Моряки Черноморского флота участвовали во многих войнах — русско-турецких, в том числе Крымской 1853–1856 годов, в Первой мировой, и, конечно же, в Великой Отечественной. Сегодня Черноморский флот ВМФ России продолжает обеспечивать военную безопасность страны на юге, обладая самодостаточной инфраструктурой базирования, которая постоянно развивается в связи с приходом на флот новых кораблей.
13 мая∙1900 год
Закладка собора Смоленской иконы Богоматери
13 мая 1524 года началась закладка собора Смоленской иконы Богоматери – главного храма Новодевичьего монастыря
13 мая∙1524 год
Началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург – Царское Село – Павловск
13 мая 1836 года началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург – Царское Село – Павловск Строительством Царскосельской железной дороги руководил австрийский инженер Франц Герстнер, который планировал все завершить за пять месяцев. Всего в период строительства на трассе работали более трех тысяч человек. Стройку охраняли около сотни смотрителей и солдат. На всем протяжении от Петербурга до Павловска дорога была построена лишь к июню 1838 года, хотя торжественное открытие состоялось немного раньше — 11 ноября 1837 года. Первый поезд, который вел сам Герстнер, состоящий из паровоза и восьми вагонов, прошел расстояние от Петербурга до Царского Села за 35 минут. В одном из вагонов даже находился император Николай I.
13 мая∙1836 год
Учрежден Государственный НИИ реактивного вооружения (ныне Центральный НИИ машиностроения)
13 мая 1946 года был учрежден Государственный НИИ реактивного вооружения (ныне Центральный НИИ машиностроения)
13 мая∙1946 год
Родился Александр Невский
13 мая 1221 года родился Александр Невский (вероятная дата) – князь Новгородский (1236 – 1252), великий князь Киевский (1249 – 1263), великий князь Владимирский (1252 – 1263), великий русский полководец, Святой Русской Православной церкви Мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» (2021) установлен РВИО
13 мая∙1221 год
Впервые вышла в эфир телевизионная программа «Вести»
13 мая 1991 года впервые вышла в эфир телевизионная программа «Вести» Трансляция первого выпуска, который вела известная телеведущая Светлана Сорокина, началась в 17:00 по московскому времени и продолжалась всего десять минут, но ознаменовала собой начало работы канала РТР. График выхода в эфир и продолжительность выпусков менялись, программу вели разные российские телеведущие, однако всегда «Вести» старались донести до своих телезрителей наиболее важную и актуальную информацию.
13 мая∙1991 год
Закладка собора Смоленской иконы Богоматери
13 мая 1524 года началась закладка собора Смоленской иконы Богоматери – главного храма Новодевичьего монастыря
13 мая∙1524 год
Указ императрицы Елизаветы Петровны об учреждении первого в России банка
13 мая 1754 года вышел указ императрицы Елизаветы Петровны об учреждении первого в России банка. Началом развития нашей банковской системы стало создание ссудного государственного банка в 1733 году. Однако он представлял собой скорее ломбард, нежели полноценный банк. Поэтому мы ведем отсчет именно с 1754 года. Развитие российской банковской системы шло очень быстро. К 1917 году банковская система России была одной из крупнейших и активно работающих, даже несмотря на мировую войну и последующие внутренние потрясения в России и Советском Союзе.
13 мая∙1754 год