Указ императрицы Елизаветы Петровны об учреждении первого в России банка

13 мая 1754 года вышел указ императрицы Елизаветы Петровны об учреждении первого в России банка.

Началом развития нашей банковской системы стало создание ссудного государственного банка в 1733 году. Однако он представлял собой скорее ломбард, нежели полноценный банк. Поэтому мы ведем отсчет именно с 1754 года.

Развитие российской банковской системы шло очень быстро. К 1917 году банковская система России была одной из крупнейших и активно работающих, даже несмотря на мировую войну и последующие внутренние потрясения в России и Советском Союзе.