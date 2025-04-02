Была создана Петроградская морская база

15 марта 1919 года была создана Петроградская морская база (ныне Ленинградская военно-морская база)

В тот день Морские силы Петрограда были преобразованы в Петроградскую морскую базу. Первым начальником назначили военного моряка Александра Сполатбога. В годы Великой Отечественной войны соединение неуклонно стояло на страже Ленинграда, охраняя северо-запад страны.

За свою историю база неоднократно упразднялась, переформировывалась и вновь создавалась. В советское время она не входила в состав Балтийского флота, а подчинялась напрямую Главнокомандующему ВМФ СССР. В 1994 году базу включили в состав Балтийского флота.