Императрицей Анной Иоанновной распущен Верховный совет и восстановлен Сенат

15 марта 1730 года императрицей Анной Иоанновной распущен Верховный совет и восстановлен Сенат в том значении, какое было при Петре I. Собственноручно изорванные государыней «кондиции» «верховников», возникшие в ходе их «затейки»