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Императрицей Анной Иоанновной распущен Верховный совет и восстановлен Сенат
15 марта 1730 года императрицей Анной Иоанновной распущен Верховный совет и восстановлен Сенат в том значении, какое было при Петре I. Собственноручно изорванные государыней «кондиции» «верховников», возникшие в ходе их «затейки»
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Другие события в этот день
Иван Кусков с товарищами заложил в Калифорнии русскую крепость Форт-Росс
15 марта 1812 года уроженец Тотьмы Иван Кусков с товарищами заложил в Калифорнии русскую крепость Форт-Росс
15 марта∙1812 год
Отречение Николая II
15 марта 1917 года произошло отречение Николая II. «МЫ передаем наследие НАШЕ брату НАШЕМУ Михаилу… Да поможет Господь Бог России». На акте отречения император расписался карандашом. А в своем дневнике в тот день записал: «Кругом измена, и трусость, и обман»
15 марта∙1917 год
Была создана Петроградская морская база
15 марта 1919 года была создана Петроградская морская база (ныне Ленинградская военно-морская база) В тот день Морские силы Петрограда были преобразованы в Петроградскую морскую базу. Первым начальником назначили военного моряка Александра Сполатбога. В годы Великой Отечественной войны соединение неуклонно стояло на страже Ленинграда, охраняя северо-запад страны. За свою историю база неоднократно упразднялась, переформировывалась и вновь создавалась. В советское время она не входила в состав Балтийского флота, а подчинялась напрямую Главнокомандующему ВМФ СССР. В 1994 году базу включили в состав Балтийского флота.
15 марта∙1919 год
Александр I утвердил решение «Об отсылке крепостных за дурные поступки в Сибирь»
15 марта 1822 года Александр I утвердил решение «Об отсылке крепостных за дурные поступки в Сибирь» (места отдаленные)
15 марта∙1822 год
Родился выдающийся писатель Юрий Бондарев
15 марта 1924 родился выдающийся писатель Юрий Бондарев (1924–2020). 2 медали «За отвагу» на Великой Отечественной. «Батальоны просят огня», «Горячий снег», «Берег» – классика советской литературы
15 марта∙1924 год
В Москве вышел первый номер «Газеты футуристов»
15 марта 1918 года в Москве вышел первый номер «Газеты футуристов» Ее редакторами стали Владимир Маяковский, Давид Бурлюк и Василий Каменский. По этой причине в первом номере были напечатаны стихотворения Маяковского «Наш марш» и «Революция. Поэтохроника», отрывок из поэмы Каменского «Стенька Разин — сердце народное», а также некоторые стихотворения Бурлюка. Первый номер «Газеты футуристов» стал и единственным. Одной из причин недолгой жизни издания могли стать опубликованные на его страницах коллективные декларации «Декрет № 1 о демократизации искусств» и «Манифест летучей федерации футуристов», в которых требовалось признать отделение искусства от государства.
15 марта∙1918 год
Петр I выдал грамоту кабардинцам
Петр I выдал грамоту кабардинцам в том, что Россия согласна принять их в свое подданство и под защиту. Портрет Петра I кисти живописца Яна Купецкого (1711)
15 марта∙1711 год
Завершилась Балатонская операция
15 марта 1945 года завершилась Балатонская операция — последняя крупная оборонительная операция Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Сразу же после завершения зимней кампании немецкое военно-политическое руководство начало готовиться к продолжению борьбы весной 1945 года. На Восточном фронте приоритетным направлением стало венгерское. Для проведения операции, которая получила кодовое наименование «Весеннее пробуждение», в Венгрию были стянуты лучшие танковые силы вермахта. Несмотря на то, что советские войска на некоторых участках были вынуждены отойти на несколько километров, они полностью сохранили за собой инициативу. Потеряв свыше 40 000 человек, около 500 танков и штурмовых орудий, свыше 300 орудий и минометов, более 250 самолетов, немцы перешли к обороне.
15 марта∙1945 год
Император Александр I поручил подготовить проект первой российской конституции
15 марта 1818 года император Александр I поручил подготовить проект первой российской конституции Она получила название «Государственная уставная грамота Российской империи». Разработка документа была поручена графу Николаю Новосильцеву. Государственная уставная грамота являлась попыткой соединения самодержавия с конституционной системой. Документ был подготовлен к осени 1820 года, однако опубликован так и не был. Рост освободительного движения в Европе и явное сопротивление идее реформ среди высших сановников империи заставили Александра I отказаться от конституционных планов.
15 марта∙1818 год
Родился советский и российский физик, академик Жорес Иванович Алферов
15 марта 1930 года родился советский и российский физик, академик Жорес Иванович Алферов. Свой путь в науке Алферов начал еще в студенческие годы. Благодаря его фундаментальным работам были созданы светодиоды на гетероструктурах, которые позволяют существенно сэкономить электроэнергию. Также занимался разработкой лазеров на основе квантовых точек. На основе открытий Жореса Ивановича появились технологии и устройства, без которых невозможна современная жизнь. В 2000 году Жоресу Алферову была присуждена Нобелевская премия по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике. На следующий год Алферов учредил благотворительный Фонд поддержки образования и науки, в который перечислил часть своей Нобелевской премии.
15 марта∙1930 год