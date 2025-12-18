Зал Славы военной контрразведки ФСБ России Зал Славы военной контрразведки ФСБ России в 2025 году отметил свой юбилей - 5 мая 2025 года исполнилось ровно 10 лет с момента основания Музея военной контрразведки ФСБ России

Уголок белокаменной Москвы

Здание, в котором расположен Зал Славы военной контрразведки ФСБ России находится в историческом центре Москвы - на Пречистенке, в одном из тех редких и дорогих сердцу каждого москвича уголков, которые в наши дни бережно хранят память богатейшей истории древнего Московского княжества.

Вокруг Музея расположены палаты XVI - XVII веков, их монументальные белокаменные стены, массивные дубовые двери, обитые металлом, тяжелые карнизы фасадов и арочные окна, украшенные причудливыми барельефами, словно переносят нас в эпоху правления Ивана Грозного. А еще эти редкие уголки старой Москвы напоминают нам о еще совсем недавних временах, когда даже в самый жаркий летний день москвичи могли укрыться от зноя в тенистых аллеях, когда, идя утром на работу можно было насладиться их освежающей прохладой, когда звук проезжающих мимо автомобилей еще не заглушал звона колоколов Московских храмов, а в тихих, уютных переулках не редко можно было услышать пение соловья. В таких уголках оживает сама память этой древней земли - некогда крошечного удела, наследства младшего сына Александра Невского - Данилы Московского.

Всматриваясь сегодня в глубину веков нам сложно представить, что в те далекие времена еще никто не подозревал, что именно здесь вновь забьется сердце будущей Великой Державы. Московское княжество по крупицам собираемое Иваном Калитой, оберегаемое Семеоном Гордым и Дмитрием Донским, молитвами и неустанными трудами Сергея Радонежского - оно выжило, выстояло, не сломилось под грозным «Ордынским ветром» и натиском Литвы. Земля, которая дала сил нашим предкам однажды выйти на Куликово поле! Эту великую силу памяти сегодня бережно хранят для нас уголки старой Москвы. Такие, как Пречистенка.

Величественные, белокаменные палаты эпохи последних Рюриковичей и первых Романовых органично соседствуют здесь с ажурной, утонченной и воздушной архитектурой великолепных особняков XVIII века. В одном из них - городской усадьбе князей Всеволожских сегодня находится Зал Славы военной контрразведки ФСБ России.

Усадьба Всеволжских

За свою долгую историю здание Музея видело много разных владельцев, самый известный из них - князь Всеволод Андреевич Всеволожский, потомок князя Владимира Крестителя Руси. Богатейший человек, сегодня бы его вероятно назвали «олигархом», начинал свой жизненный путь со службы в гвардии. Будучи скромным подпоручиком, смог удачно жениться на дочери Астраханского губернатора. Помимо богатого приданого жены, унаследовал состояние своего дяди Всеволода Алексеевича Всеволожского, участника государственного переворота 1762 года. В наследство от дяди Всеволод Андреевич получил обширные земельные владения, тысячи крепостных душ, рудники, заводы и промыслы в Пермской губернии, дома в Нижнем Новгороде и Москве. Был среди этого богатейшего наследства и уже известный нам дом на Пречистенке.

Видный государственный деятель, Всеволод Андреевич дослужился до статского советника и действительного камергера. Помимо этого, вероятно, благодаря родственным связям, занял пост Астраханского вице-губернатора. Один из самых успешных и ярких предпринимателей своего времени, стоял у истоков российского пароходства, став владельцем первого парохода на Каме.

В доме на Пречистенке гремели балы, звучали великолепные оркестры, о богатстве князя слагали легенды. Каждый год к Рождеству, Всеволод Андреевич преподносил в подарок императрице огромное блюдо экзотических фруктов, трудно даже представить себе, каких баснословных денег это стоило в те времена, когда не было самолетов, чтобы суметь быстро доставить их зимой из жарких стран. Но для князя не было ничего невозможного. Гости его блистательных вечеров словно попадали в волшебную восточную сказку, в которой было все - ярмарки диковинных товаров, привезенных со всего света, роскошные пиры, столы на которых ломились от всевозможных заморских кушаний, в вихре танца на балах кружились первые красавицы Москвы. Частым гостем усадьбы Всеволожских был молодой Александр Пушкин.

Всеволод Андреевич был азартным карточным игроком, поговаривают, что однажды он даже выиграл в карты чужую жену. Она жила в его доме на Пречистенке, до тех пор, пока муж не выплатил Всеволоду Андреевичу весь карточный долг. Но к тому времени уезжать ей уже не хотелось и она навсегда осталось жить у Всеволода Андреевича, со временем выдав свою дочь замуж за его сына.

Старший сын Всеволода Андреевича - Александр Всеволодович был адъютантом князя Романа Ивановича Багратиона, младшего брата знаменитого полководца Петра Ивановича Багратиона. Участвовал во многих зарубежных походах и сражениях 1813-1814 годов.

Внук Всеволода Андреевича - Павел Александрович был действительным статским советником и предводителем дворянства в Санкт-Петербурге. Основал город Всеволожск. Но вернёмся к дому на Пречистенке.

Политехнический музей и штаб Московского военного округа

После семьи Всеволожских, в 1867 году усадьба перешла в собственность купца Михаила Андреевича Степанова, который перестроил ее, часть помещений сдал в аренду московскому яхт-клубу.

С 1872 по 1877 годы в здании размещался Политехнический музей. Именно здесь известный русский ученый Павел Николаевич Яблочков проводил опыты и изобрел свою знаменитую лампочку. Его изобретение навсегда сделало Россию родиной электричества.

Затем здание перешло к военному ведомству, здесь размещался штаб Московского военного округа. В октябре 1917 года, в ходе тяжелых кровопролитных боев штаб был взят бойцами Красной гвардии, о чем свидетельствует памятная табличка на фасаде здания. Командующий Московским военным округом после продолжительных боев приказал личному составу сложить оружие, и за это был обвинен в предательстве и расстрелян Деникенцами в 1919 году.

В годы Гражданской войны в доме находился Окружной военный комиссариат, а с 1918 по 1933 год — штаб Московского военного округа РККА. Здесь же размещалась в 1920-х годах редакция газеты «Красный воин». В различное время здесь служили выдающиеся советские военачальники: К.Е. Ворошилов, Б.М. Шапошников, Н.В. Куйбышев, И.П. Уборевич и другие. С 1937 по 1940 год в здании работал Семен Михайлович Буденный.

В первые годы Великой Отечественной Войны в здании размещалась Московская городская военная прокуратура, а с 1943 года — Управление контрразведки СМЕРШ НКО СССР по Московскому военному округу (впоследствии Особый отдел КГБ СССР по МВО и другие подразделения, связанные с контрразведывателной деятельностью).

Экспозиция музея

В наши дни в знаменитом доме на Пречистенке находится Зал Славы военной контрразведки ФСБ России.

Отдельно необходимо отметить вклад руководителя и фактического основателя Музея. Помещения, предназначенные для демонстрационных залов были полностью реконструированы. Проведена титаническая работа - от реставрации здания и подготовки выставочных помещений до подбора экспонатов и оформления каждой витрины, включая огромную исследовательскую работу - руководитель Музея провел очень много времени в архивах изучая документы, отбирая наиболее интересные оригиналы для их представления в экспозиции. Благодаря проделанной работе, в экспозиции сегодня представлена уникальная коллекция экспонатов, которую собирали буквально по крупицам - редкие архивные документы, долгое время хранившиеся под грифом «Секретно», личные вещи и оружие сотрудников контрразведки, улики и вещественные доказательства, которые помогли разоблачить десятки шпионов, фотографии, военные трофеи, награды и многое другое.

Коллекция Музея рассказывает историю становления службы военной контрразведки от царских времен до наших дней, экспозиция сегодня представлена в трех залах, каждый из которых соответствует определенной эпохе. В первом зале собраны экспонаты, относящиеся к периоду от 1812 года до событий октябрьской революции 1917. Во втором зале отражен период развития контрразведки от 1918 года до Великой Отечественной Войны. В третьем зале - от создания СМЕРШ в 1943 году до наших дней. Коллекция регулярно пополняется новыми экспонатами, среди них немало трофеев Специальной Военной Операции - захваченное в ходе боев оружие украинских боевиков и иностранных наёмников.

Экспозиция настолько обширна, что было бы невозможно рассказать обо всех ее экспонатах в рамках одной статьи, это все равно, что попытаться за один раз рассказать сложнейшую историю становления и развития российской контрразведки, историю, наполненную примерами невероятного мужества и героизма, самоотверженности и преданности долгу, историю, в которой иногда одна короткая телеграмма могла решить судьбу целой страны, определить исход войны. Материал статьи, вероятно не покроет и десятой части уникальной коллекции. Все нижесказанное, это лишь скромная попытка представить читателю информацию о наиболее ярких и запоминающихся экспонатах.

Аптечный рецепт, сейф и пачка сигарет

При проведении работ по созданию Музея, во время реконструкции здания было обнаружено много интересных находок, среди которых - рецепт середины XVIII века выданный самой первой аптекой, открывшейся в Москве. Эта аптека до сих пор является действующей, расположена рядом со зданием Музея (ул. Пречистенка, д.6). Еще одна невероятная находка - пачка сигарет 1930-х годов, на крышке которой, была надпись: «Не болтай! Будь бдителен! Враг не дремлет!». Позднее эта надпись на крышке гласила: «Минздрав предупреждает - курение вредит Вашему здоровью!» Но в 1930-е годы курение вредить здоровью просто не могло, поскольку сам Вождь курил. А вот болтать действительно было вредно, ведь, как известно, болтун - находка для шпиона. И надпись на пачке лишний раз об этом напоминала.

При капитальном ремонте стен, в одной из них был обнаружен огромный металлический сейф высотой от пола до потолка, для его вскрытия собралась специальная комиссия, тяжелую старинную дверь сейфа открывали буквально затаив дыхание, но, ко всеобщему разочарованию сейф оказался пустым. Демонтировать его было невозможно, поскольку он выполнял функцию несущей конструкции, поэтому его просто закрыли и замуровали обратно в стену. Вспоминая эту историю, руководитель Музея очень жалеет, что в тот момент как-то не подумали о том, чтобы положить в него какую-нибудь «капсулу времени» - послание для потомков. Чтож, возможно при следующем ремонте здания так и поступят.

Во время ремонта и реконструкции обнаружили, что здание целиком построено из маркированных кирпичей, на каждом из которых стоит клеймо с указанием названия завода, на котором они производились. Один из таких кирпичей специально оставили в качестве экспоната для витрины демонстрационного зала, чтобы посетители смогли его увидеть.

Дом с приведениями

Есть удивительная история, связанная с этим зданием. В 1812 году здесь произошел большой пожар. После пожара здание было полностью восстановлено, но в народе стали толковать, что с тех пор здесь поселились привидения. Извозчики за версту старались объезжать таинственный дом на Пречистенке. Несколько лет назад, один из сотрудников, работающих в здании, придя утром на работу обнаружил, что дверь его кабинета открыта и печать сорвана. Внутри помещения никого не было. Заподозрив несанкционированное проникновение, он сразу же доложил о происшествии руководству. Все помещения здания находятся под видеонаблюдением, какого же было удивление, когда на записях одной из камер удалось увидеть, как ночью дверь закрытого на ключ и опечатанного помещения вдруг приоткрылась и через несколько мгновений закрылась снова. Чтож, возможно не зря извозчики в XIX веке так боялись дома на Пречистенке.

Картинная галерея студии Грекова

Непосредственно перед входом в первый демонстрационный зал расположена картинная галерея художников студии Грекова. По правую руку размещены портреты руководителей органов контрразведки разных периодов нашей истории, по левую руку - картины, сюжеты которых рассказывают о подвигах и примерах личного мужества. Обращает на себя внимание картина «Остров Даманский», на ней изображен подвиг пограничников, участвовавших в ликвидации провокаций на российско-китайской границе в 1969 году и ценою своих жизней не позволивших китайцам занять остров. В советские времена пограничные войска входили в состав КГБ СССР. Студией Грекова был также разработан проект памятника воинам-пограничникам, погибшим на острове Даманский, автором проекта стал народный художник Российской Федерации, скульптор Михаил Переяславец. Торжественное открытие мемориального комплекса «Защитникам Отечества» состоялось во Владивостоке 24 апреля 2021 года. Миниатюра памятника сегодня представлена в третьем зале музея. Завершает галерею очень яркий портрет Феликса Эдмундовича Дзержинского, он очень необычный, не похож на те, которые мы привыкли видеть, но об этом будет рассказано чуть позже.

Разведочное отделение и Акаси Мотодзиро

В первом зале музея собраны экспонаты дореволюционного периода становления российской военной контрразведки, самые ранние из них относятся к 1812 году. Говоря о дореволюционном периоде, следует отметить, что в царские времена военная контрразведка не была представлена в виде отдельного института. В 1812 году командующий русской армией Барклай-де-Толли создал Особенную канцелярию, на которую были возложены функции военной контрразведки, однако после завершения Заграничного похода она была распущена. После этого прошло почти 100 лет и только в 1903 году в составе Главного управления Генерального штаба Российской армии по инициативе военного министра Алексея Куропаткина было создано подразделение, которому было официально поручено вести борьбу с иностранными агентами. Это подразделение получило название - Разведочное отделение. В коллекции музея представлено большое количество уникальных документов, связанных с работой Разведочного отделения, в частности - документы о деятельности известного японского военного атташе Акаси Мотодзиро, который накануне русско-японской войны передал планы мобилизации Российской армии японскому военному командованию, а также длительное время обеспечивал финансирование подрывной деятельности российских революционеров и сепаратистов. Есть много оригиналов донесений контрразведки, направленных на имя императора Николая Второго, но, увы - оставленных им без внимания. История не знает сослагательного наклонения, но возможно, если бы император вовремя прислушался к этим донесениям, русско-японская война могла бы закончится совершенно иначе.

Английская аристократка и «бронзовый» Феликс

После Октябрьской революции 1917 года и произошедшей в результате нее смены правящих элит, вопросы контрразведывательной деятельности в молодом Советском государстве приобрели основополагающее значение - 20 декабря 1917 года была создана Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), возглавить которую было поручено Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Параллельно формированию ВЧК, 12 мая 1918 года Высший военный совет РСФСР принял директиву о создании отделений по борьбе со шпионством при всех штабах Красной армии. В июле 1918 года военный подотдел создается в структуре ВЧК. Существование параллельных структур продолжалось около полугода. Официальным днем формирования российской военной контрразведки считается 19 декабря 1918 года - в этот день бюро ЦК РКП (б) было принято решение об объединении контрразведывательных структур Красной армии и ВЧК в единую службу: Особый отдел ВЧК при Совете Народных комиссаров РСФСР.

С момента основания ВЧК и до конца своей жизни Феликс Эдмундович непосредственно руководил становлением Органа, который стоял на страже в борьбе с внутренним и внешним врагом нашего Отечества. Благодаря нечеловеческим усилиям и работоспособности Дзержинского, которая до сих пор восхищает даже врагов, за короткое время удалось создать действительно сильную организацию, которая смогла противостоять многочисленным контрреволюционным организациям, бандитским формированиям и иностранным разведкам.

Феликса Дзержинского, по праву можно назвать родоначальником советской военной контрразведки, поэтому многие экспонаты второго зала музея связаны именно с его личностью - личностью «Железного Феликса». Одна из жемчужин коллекции - оригинал бронзового бюста Дзержинского, созданный двоюродной сестрой Уинстона Черчилля - Клэр Шеридан - уникальной, талантливой и храброй женщины невероятно яркой судьбы, на фоне которой меркнет история самой Мата Хари. Жизнь Клэр была словно загадочный калейдоскоп опасных путешествий, захватывающих приключений, политических интриг и головокружительных любовных историй. Английская аристократка, которой приписывают романы с фашистскими диктаторами, албанскими активистами, американскими миллиардерами и советскими партийными лидерами.

Международная журналистка, талантливый скульптор и писательница, которую до сих пор обвиняют в работе на сильнейшие разведки Мира, причем на все сразу. Ни одно из этих обвинений так и не получило официального подтверждения, биография Клэр Шеридан по-прежнему окутана облаком тайны. Но в одном мы можем не сомневаться - в искренности ее симпатий к советской России. Есть книга, написанная Клэр Шеридан о ее визите в Россию по приглашению советского руководства в 1920-е годы. Эта книга называется «Русские портреты», в ней Клэр описывает свои впечатления от личного знакомства с лидерами молодого советского государства, в том числе - с Феликсом Эдмундовичем Дзержинским. Она писала, что больше не поверит ни одному плохому слову о нем, и что не знает ни одного человека, который с той же готовностью «положил бы жизнь на плаху» ради благосостояния народа своей страны. Какие верные слова! Возможно, среди множества талантов этой удивительной женщины, было умение заглянуть в самые потаенные уголки души человека, узнать истинную сущность его характера, понять основную мотивацию его поступков. Она вспоминала, как впервые увидела Дзержинского, когда он пришел в ее студию, позировать для работы над бюстом. Одного взгляда на его лицо было достаточно, чтобы понять - она непременно запечатлит этот грустный взгляд и теплую, спокойную улыбку. Клэр поразила выдержка, с которой Дзержинский ей позировал - словно «застыв», он неподвижно просидел в течении долгих часов сеанса, не разу не пытаясь изменить своей позы.

«Как прекрасно, что Вы сидели так тихо, замерев!» - воскликнула она после сеанса.

«Терпению и спокойствию учатся в тюрьме.» - ответил он.

Бюст делает уникальным еще и тот факт, что это единственный бюст, созданный при жизни Феликса Эдмундовича. Портрет в картинной галерее Музея, художник студии Грекова писал именно с него. Глядя сегодня в Музее на бюст, созданный Клэр Шеридан, можно представить себе ожившего «Железного Феликса», кажется еще мгновение и он улыбнется своей неизменно спокойной улыбкой. Аскет, пассионарий и труженик, он навсегда останется рыцарем, верным своим идеалам - идеалам добра и справедливости!

Удивительная история связана с тем, как этот бюст был обнаружен. Долгое время он считался утерянным, и вот однажды, в подвале здания, был найден ящик с гипсовым бюстом одного из советских руководителей. Разбирая склад, ящик случайно уронили и бюст треснул. Сотруднику, который его уронил объявили выговор и стали думать, что делать с бюстом - возможно ли как-то закрасить и поправить трещину. И тут вдруг обнаружили, что под гипсовой оболочкой спрятан совсем другой бюст - тот самый «Бронзовый Феликс» Клэр Шеридан, на обратной стороне есть ее автограф. Кем и по какой причине он был спрятан, увы, навсегда так и останется загадкой. Но, это вобщем-то и неважно. Важно, что теперь он здесь - в Зале Славы военной контрразведки, подразделения, развитию которого Дзержинский отдал столько сил! Эта находка - настоящее торжество справедливости!

Отлитый в бронзе «портрет» - словно «живой», «настоящий», «несгибаемый» - «Железный Феликс»! Впрочем, свое прозвище - «Железный», Дзержинский получил не потому что был «несгибаемым», как это впоследствии объясняла идеология. Несгибаемым он действительно был, но «Железным» его изначально стали называть после одного исторического события. Однажды, в окно рабочего кабинета Дзержинского террористы бросили гранату. Раздался взрыв. Через несколько мгновений из своего кабинета вышел невредимый Феликс Эдмундович. Оказалось, что за секунду до взрыва он успел спрятаться в железном сейфе, стоявшем в кабинете. С тех пор его стали называть «Железным».

Среди экспонатов Музея, связанных с личностью Дзержинского, помимо «Бронзового Феликса» Клэр Шеридан, очень запоминается оригинал его Удостоверения, а также оригинал написанной его рукой инструкции о производстве обысков и арестов - Феликс Эдмундович разработал ее специально для сотрудников ВЧК. В тексте инструкции прописано: «Личное оружие изымать только в случае опасности нападения. Обращение с арестованными и их семьями должно быть самое вежливое, никакие нравоучения и окрики недопустимы. Ответственность за обыск и поведение лежит на всех из наряда. Угрозы револьвером и любым другим оружием недопустимы. Виновные в нарушении инструкции подвергаются аресту до трёх месяцев, удалению из Комиссии и высылке из Москвы».

Одной этой инструкции с избытком хватит для опровержения мифов, о зверствах сотрудников ВЧК при арестах подозреваемых. О том, что эти зверства оставались безнаказанными и чуть ли не поощрялись руководством. Инструкция, собственноручно написанная Дзержинским, полностью отражает его девиз: «Чекистом может быть человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками».

Есть среди экспонатов и орден Дзержинского, но его проект, к сожалению, не был утвержден.

Разоблачение «заговора послов»

Как важно знать историю. Речь идет не о запоминании дат и событий не о «зазубривании» имен политических деятелей. Хорошее знание истории - это прежде всего развитое критическое мышление, умение понимать предпосылки тех или иных политических событий, видеть и верно оценивать их последствия. А главное, только знание истории поможет понять - кто твой истинный, проверенный временем союзник, а кто твой «заклятый друг».

Как известно, на протяжении вот уже нескольких веков у России есть 3 основных «заклятых друга» - Англия, Франция и США. В 1918 году наши «друзья» увидели для себя новое «окно возможностей». Обескровленная революцией, поставленная на дыбы Гражданской войной, со всех сторон обжигаемая пламенем внутренних противоречий, Россия казалась им ослабленной и невероятно уязвимой. Все силы иностранных разведок объединись с целью нанести сокрушительный удар, целью которого было продолжение участия России в Первой Мировой Войне, организация государственного переворота и смещение всего состава Советского правительства, включая физическое устранение его лидеров. Заговор был организован дипломатическими представителями Великобритании, Франции и США, находящимися в тот момент в Советской России и получил историческое название «Заговор послов» или «Дело Локкарта», согласно имени основного организатора - главы специальной британской миссии, молодого дипломата Роберта Локкарта.

Другими участниками заговора были: военно-морской атташе Фрэнсис Кроми, лейтенант английской разведывательной службы Сидней Рейли, посол Франции Жозеф Нуланс, генеральный консул Франции Жозеф-Фернан Гренар, капитан разведывательной службы Анри Вертимон, посол США Дэвид Роуленд Фрэнсис, генеральный консул США Девитт Клинтон Пуль и резидент агентурной сети Ксенофонт Каламатиано.

В Зале Славы военной контрразведки представлены документы по «Делу Локкарта» - разоблачение «Заговора послов» стало одной из первых, блестящих операций ВЧК, проведенной под руководством Феликса Эдмундовича Дзержинского. Активное участие в ликвидации заговора принял молодой чекист Ян Буйкис. Внедрившись в белогвардейское подполье и установив контакт с Кроми и Рейли, он сумел получить от них рекомендательные письма к Локкарту, войдя в доверие к которому, собрал неопровержимые доказательства его преступной деятельности. Окончательным провалом Локарта стало убийство 30 августа 1918 года главы Петроградской ЧК Моисея Урицкого и произошедшее в тот же день покушение на Владимира Ленина, который был тяжело ранен во время митинга на заводе имени Михельсона в Москве. Реакция ВЧК последовала незамедлительно - Феликсом Дзержинским был отдан приказ об аресте Локарта и других участников заговора. В ходе штурма Английского посольства 31 августа был убит Фрэнсис Кроми, открывший огонь по сотрудникам ЧК, участвовавшим в операции. Ночью 1 сентября, в своей квартире в Москве был арестован и, впоследствии выдворен за пределы страны, главный организатор заговора Роберт Локкарт. Британскому агенту Сиднею Рейли удалось скрыться, о нем следует рассказать отдельно.

Агент 007

Трудно сегодня представить себе человека, который бы ни разу в жизни не слышал о Джеймсе Бонде - легендарном агенте 007. Культовый герой шпионских романов Яна Флеминга, экранный образ которого воплощали величайшие звезды Голливуда. Так называемая «бондиана» стартовала на киноэкранах в 1962 году и продолжается по сей день. За это время были сняты десятки фильмов, каждый из которых неизменно становился рекордсменом проката. В разные годы, роль Джеймса Бонда исполняли - Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг.

Был ли у этого героя реальный прототип? Многие считают, что это собирательный образ, в каком-то смысле, безусловно так оно и было, но агент с личным номером 007 действительно существовал! И звали его - Сидней Рейли, тот самый лейтенант английской разведывательной службы, которому удалось ускользнуть во время раскрытия «заговора послов» в 1918 году.

Британский разведчик, секретный агент и авантюрист по своему происхождению англичанином не был, известно, что родился он в 1873 году, в Одессе и настоящее имя, данное ему при рождении было - Зигмунд Маркович Розенблюм. Ярый антисоветчик, участвовавший во множестве операций против большевиков. При этом, ошибочно было бы считать его «белогвардейцем, оставшимся верным монархическому строю Российской империи». Достоверно известно, что уже в 1903 году, накануне русско-японской войны Сидней Рейли активно сотрудничал с японским военным атташе Акаси Мотодзиро. Именно ему удалось похитить план обороны Порт-Артура, что серьезно повлияло на исход войны. Интересен тот факт, что Сидней Рейли не просто передал этот план японскому командованию. Он его продал. Видимо, в этот момент дали о себе знать Одесские корни британского шпиона.

Сидней Рейли мог навсегда остаться в истории тем самым «неуязвимым агентом 007», неуловимым «Джеймсом Бондом», но наша контрразведка сумела его перехитрить. В 1921-1927 годах в ходе контрразведывательной операции «ТРЕСТ» была создана фальшивая организация антибольшивистского подполья - «Монархическое объединение Центральной России» (МОЦР). В Музее хранятся подлинные документы операции «ТРЕСТ» - блестящая работа лучших умов военной контрразведки позволила провести операцию настолько безупречно, сделать фальшивое подполье настолько правдоподобным, что в истинности его намерений не усомнился даже такой уникальный агент, которым безусловно был Сидней Рейли. История операции «ТРЕСТ» очень хорошо и достоверно показана в Советском одноименном фильме 1967 года. Благодаря организации МОЦР было нейтрализовано множество боевых групп антисоветского движения. Не избежал этой участи и Сидней Рейли. Его удалось заманить в СССР, где он был арестован и впоследствии расстрелян.

Такой была настоящая судьба легендарного британского агента 007. Неуловимый Джеймс Бонд был арестован советской военной контрразведкой и расстрелян по личному приказу Сталина в 1925 году.

Граф Игнатьев. 50 лет в строю

В 90-е годы появилось много мифов о том, как Советское правительство в 1920х-1930х годах выманивало из заграницы русских талантливых эмигрантов, посулив им на родине «золотые горы», а когда они, поверив, возвращались - их расстреливали либо отправляли в концентрационные лагеря. Об этом было снято немало фильмов, пожалуй, один из самых ярких из них - Российско-Французский фильм «Восток-Запад», главные роли в котором исполнили Олег Меньшиков, Сандрин Боннер и Катрин Денев. Блестящий фильм, великолепная игра актеров, невероятно талантливая работа режиссера, драматичный сюжет. Стоит ли его смотреть? Безусловно. Является ли этот фильм историческим? Нет. Никто не выманивал талантливых эмигрантов с целью расстрелять их на Родине. Никто не заставлял их под страхом казни работать на Советское правительство. Никто не угрожал их семьям. Военная контрразведка боролась с антисоветчиками, с теми, кто вел внутри страны и зарубежом подрывную деятельность, направленную против Советской России. Ярчайшим примером того, как боролись с такими антисоветчикам стала операция «ТРЕСТ».

Но были и те эмигранты, которые искренни приняли произошедшие изменения и хотели сотрудничать с новым правительством, хотели вернуться домой. Для них путь был открыт. Прототип генерала Хлудова в повести Михаила Булгакова «Бег» - командующий южной русской армией в Крыму, генерал Яков Александрович Слащев вернулся из эмиграции, преподавал в академии Генерального штаба. Или граф Алексей Алексеевич Игнатьев, которому посвящен ряд экспонатов Музея - царский генерал, в 1912-1917 годах был агентом во Франции. Во время Первой Мировой войны руководил размещением военных заказов и их поставкой в Россию. На его счетах во Французских банках находилось в те годы баснословное состояние, принадлежавшее Российскому Правительству. После Октябрьской революции он не отдал эти деньги эмигрантским организациям, а сам вместе с женой жил буквально «впроголодь», но не взял из банков ни одного франка! Все деньги в 1925 году граф Игнатьев передал Советскому Правительству, перейдя на работу в Советское торговое представительство в Париже. Там же в Париже написал книгу «50 лет в строю», ставшую его автобиографией. В 1937 году вернулся в СССР, служил в РККА, в 1940 году был принят в Союз писателей СССР. В годы Великой Отечественной Войны вел активную публицистическую деятельность для противодействия нацистской пропаганде. Был инициатором создания в 1943 году кадетского корпуса в Москве - знаменитого Суворовского училища, которое готовит своих воспитанников и по сей день.

Оглядываясь назад, кого можно сегодня назвать настоящим героем - агента 007 Сиднея Рейли, который за всю свою яркую жизнь не был по-настоящему верен ни одному из Правительств своих работодателей? Или графа Алексея Алексеевича Игнатьева, название мемуаров которого - «50 лет в строю», говорит само за себя? Риторический вопрос… Судьба графа Игнатьева - это судьба истинного патриота своего Отечества, который служил не царю или большевикам - он служил Родине!

Как одна телеграмма может изменить исход битвы

Каждый экспонат Зала славы военной контрразведки заслуживает отдельного рассказа, за каждым из них стоит чья-то жизнь, история и подвиг. Всем известная летчица Марина Раскова - командир авиаполка «Ночные ведьмы», мало кто знает эту часть ее биографии, но и она служила в НКВД. Военный контрразведчик Черноморского флота Павел Силаев в 1942 году обеспечивал эвакуацию командного состава флота в последние дни обороны Севастополя. Эвакуация проводилась с Херсонесского аэродрома, сам Павел Силаев и его жена эвакуироваться не успели. Но храбрый контрразведчик в плен не сдался - он подорвал себя вместе с женой двумя зажатыми в руках гранатами, находясь в окружении немецких солдат и офицеров.

В третьем зале Музея представлены экспонаты от периода создания СМЕРШ в 1943 году до наших дней. Правильнее будет сказать даже не от создания СМЕРШ, а чуть раньше - самая первая витрина третьего зала рассказывает историю начальника Особого отдела НКВД Николая Селивановского, который в июле 1942 года не побоялся отправить в нарушение субординации лично Иосифу Сталину телеграмму о необходимости смены командующего войсками Сталинградского фронта - Василия Гордова. В войсках генерала Гордова не любили за его самодурство и грубость доходящую до хамства, при этом в военном искусстве он был откровенно слаб - допустил ряд ошибок, повлекших за собой прорыв противником внешнего оборонительного обвода Сталинграда. Военные контрразведчики знали о негативной реакции офицеров и солдат на назначение Гордова и понимали, что она снижает боеспособность. Согласно субординации, особист Николай Селивановский докладывал своему непосредственному руководителю начальнику Управления Особых отделов НКВД Виктору Абакумову, который, в свою очередь, докладывал наркому внутренних дел Лаврентию Берии. Неизвестно, где именно донесения контрразведки «ложились под сукно» - у Абакумова или Берии, но так или иначе, до верховного главнокомандующего они не доходили. Каждый школьник сегодня знает о решающем значении Сталинградской битвы в победе Красной армии над врагом, знает, что именно оборона Сталинграда стала поворотной точкой в истории Великой Отечественной Войны. Но мало кто знает, что этой поворотной точки могло просто не быть, если бы не смелость особиста Николая Селивановского, который 25 июля 1942 направил телеграмму о необходимости смены генерала Гордова на посту командующего Сталинградским фронтом напрямую Сталину. Отправляя эту телеграмму Селивановский понимал, что мог поплатиться за это решение жизнью. Но для него это было неважно, он знал, что его донесение может помочь избежать роковой ошибки, может повернуть ход войны. Зная об этом, он сознательно рисковал собственной жизнью.

Когда телеграмма попала к Сталину, Селивановского немедленно вызвали «на ковер» сначала к Абакумову, потом к Берии, оба отчитали его за непростительную дерзость и нарушение субординации. Затем все трое отправились на прием к Сталину. Как впоследствии вспоминал эту встречу Николай Селивановский - Сталин, ознакомившись с его доводами, в итоге пожал ему руку и сказал: «Товарищ Селивановский, дальше всю информацию, что касается Сталинградского фронта и обстановки под Сталинградом, давайте мне в таком же режиме». Вскоре все донесения военной контрразведки подтвердились, Виктор Абакумов лично выезжал на Сталинградский фронт для проверки сведений и вскоре Гордова сняли с должности.

Вот так одна телеграмма, вовремя отправленная храбрым особистом Николаем Селивановским помогла изменить ход войны. Но большой ошибкой было бы думать, что военные контрразведчики только собирали донесения и отправляли их командованию, не участвуя при этом в открытых боях с противником. Военные контрразведчики, во главе с Николаем Селивановским оставались в Сталинграде в самые тяжелые моменты его обороны, под регулярными обстрелами и бомбежками. А после - храбро сражались в Сталинградской битве! В битве - ставшей поворотной точкой Великой Отечественной Войны.

СМЕРШ

Это страшное для врагов слово «СМЕРШ» - легендарная советская военная контрразведка была создана 19 апреля 1943 года, правой рукой возглавившего ее Виктора Абакумова стал тот самый особист, не побоявшийся отправить прямое донесение лично Сталину - Николай Селивановский. Именно его видение особенностей работы военной контрразведки легло в основу положения о СМЕРШ.

Один из самых ярких экспонатов Музея - экспозиция «рабочего места» сотрудника СМЕРШ. Стол, сколоченный из досок в полевых условиях, на нем черная лампа, лежит автомат, рядом подлинный мотоцикл М-72 - советский тяжелый мотоцикл, копия немецкого мотоцикла BMW R71. Именно эту модель использовали СМЕРШовцы. На мотоцикл устанавливались сумки для боеприпасов, специальные кронштейны с поворотным устройством для закрепления ручного пулемета (вертлюг). Пулемет Дягтерева крепился сошками к пластине вертлюга, что позволяло вести огонь с места и даже на ходу. В очень ограниченном количестве в войска поступали также модификации с установленным вместо корпуса коляски 82-мм минометом. Мотоцикл, представленный в музее полностью в рабочем состоянии, как говорят механики - «на ходу», если его завести - поедет.

Служба сотрудника СМЕРШ была очень опасной, в среднем СМЕРШовец служил порядка 3-х месяцев после чего погибал, либо выбывал по серьезному ранению.

В условиях военного времени контрразведчики СМЕРШ были наделены широкими полномочиями и могли беспрепятственно производить аресты и обыски любых подозреваемых в преступной деятельности военнослужащих Красной армии и связанных с ними гражданских лиц. Неудивительно, что внезапное появление СМЕРШовцев в расположении воинских подразделений нередко вызывало смятение среди личного состава. Чтобы этого избежать, было принято решение, что у военных контрразведчиков СМЕРШ не будет отличительной военной формы своего подразделения. СМЕРШевцы носили форму тех родов войск, в которых они работали.

С момента своего основания в апреле 1943 года по август 1944, военная контрразведка СМЕРШ позволила выявить и обезвредить сотни диверсантов, дезертиров, пособников немецких оккупантов, изменников и предателей. О работе СМЕРШ написан очень хороший роман Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого», по этой книге в 2001 году был снят одноименный фильм, главные роли в котором исполнили - Евгений Миронов и Александр Балуев.

Судьба Гитлера

Удивительно, но до сих пор нередко на просторах интернета можно встретить мифы о том, что Гитлер и его ближайшие соратники не покончили с собой в бункере в апреле 1945, а остались живы и благополучно сбежали в одну из стран, якобы готовых предоставить им убежище. Среди экспонатов третьего зала Музея есть фото челюсти Гитлера, сама челюсть хранится в архиве ФСБ на Лубянке. Многократные исследования подтверждают, что генетическая идентичность не вызывает сомнений. Что касается судьбы останков Гитлера и его ближайших соратников, покончивших с собой в бункере - в период с мая 1945 по 1970 год их экспертизу проводили 8 раз, именно столько перепроверок сделали, чтобы убедиться в их подлинности. В апреле 1970 после 8-ой по счету процедуры подтверждения генетической идентичности останков военных преступников было принято решение об их уничтожении.

5 апреля 1970 года, на пустыре вблизи немецкого г. Магдебурга останки Гитлера и его ближайших соратников были сожжены и пепел сброшен в протекающую рядом реку, точное место, где происходила процедура сожжения было засекречено, чтобы впоследствии ни у кого не возникло чудовищной мысли поставить там памятник. Вместе со сброшенным в реку пеплом должна была навсегда исчезнуть сама основа «идеологии зла».

Предатели

К сожалению, очень часто доблесть, честь, героизм и преданность идут рука об руку с подлостью и предательством, эти качества во все века неизменно будут существовать в нашем Мире и как бы нам этого не хотелось - увы, Миру никогда не стать идеальным. Но, к счастью, не стать ему и гротескно скверным, как бы не старались убедить нас в обратном пессимисты. От самого сотворения Мира добро и зло всегда будут его неизменными составляющими и только нам решать, чего в наш век будет больше, это зависит от каждого из нас. Разные причины могут толкнуть человека на путь предательства, но ни одна из них не может стать оправданием этого поступка.

Очень показательна в этом отношении история генерал-майора ГРУ Дмитрия Полякова, который в течении 25 лет - с 1961 до 1986 передавал сведения ЦРУ, где его называли «бриллиантом Американской разведки». Офицер, фронтовик, имел множество государственных наград, существуют разные версии мотивов, побудивших его совершить предательство. Одна из них основана на тяжелой болезни сына - мальчику требовалось дорогостоящее лечение и советское руководство отказалось помочь. Мы не знаем, правдива ли эта версия, но даже если так, оправдывает ли это поступок Полякова?

Различные либеральные СМИ активно поддерживают мифологизированные образы предателей, представляя их эдакими «Робин Гудами», боровшимися со вселенской несправедливостью. Яркий пример - англо-американский фильм 2020 года «Игры шпионов», в котором полковник ГРУ Олег Пеньковский показан чуть ли не национальным героем, который хочет «изменить мир к лучшему». Проблема в том, что в таких фильмах как правило остаётся за кадром истинная цена предательства. Показано, как главный герой-перебежчик спускается в секретное хранилище, озираясь по сторонам копирует информацию и передает ее своим «американским друзьям». Все вроде бы так безобидно - маленькие листочки бумаги, кому они могут навредить? Правительству? Так оно само виновато - плохо заботится о государстве, параллельно нам показывают душещипательные переживания главного героя о внутренних проблемах, происходящих в его родной стране. Эти проблемы наш герой всеми силами пытается решить при помощи листочков бумаги и вот, когда у него почти получилось, его совершенно бесчеловечным образом арестовывают на глазах у плачущих жены и дочери, затем долго мучают в застенках и в конце-концов расстреливают под невероятно грустный саундтрек.

Вероятно, подобный фильм могли бы снять и о Дмитрии Полякове, показав в нем трагедию маленького сына, полнейшее равнодушие Советского руководства на контрасте с искренним дружелюбием и самоотверженной готовностью помочь американских партнеров. Таким же героем подобного блокбастера мог стать и Сергей Скрипаль, впрочем, почему же «мог»? Он в сущности им и стал, поскольку несколько лет его образ мученика не сходил с первых полос всех либеральных СМИ. Лишь об одном забыли рассказать господа либеральные журналисты - о том, сколько человеческих жизней погубили эти предательства. Поляков и Скрипаль раскрыли имена сотен разведчиков нелегалов, нескольких тысяч сотрудников спецслужб. Десятки лучших разведчиков погибли в результате раскрытия этих сведений. Говоря о версии трагедии сына Полякова, помогла ли гибель наших разведчиков вернуть его? Нет.

Когда в США стало известно об аресте Полякова, президент Рональд Рейган в 1988 году лично обратился к Михаилу Горбачеву с просьбой о его помиловании. Поляков на тот момент еще был жив и находился под стражей. Узнав о просьбе американского президента, руководство военной контрразведки доложило Горбачеву, что Дмитрий Поляков уже расстрелян. Приговор был приведен в исполнение в тот же день. Другой участи предатели не заслуживают. В этой жизни очень многое можно простить, но цена предательства слишком высока, чтобы ее искупить.

Истории предателей в Зале славы военной контрразведки отведена отдельная витрина, очень грустно смотреть на их фотографии, видеть их лица, глаза… К сожалению, Мир не идеален и рядом с преданностью, честью и доблестью всегда может притаиться предательство. Именно поэтому всегда будет важна и бесценна работа службы контрразведки.

Военные трофеи спецопераций

В большом разнообразии в экспозиции третьего зала Музея представлены военные трофеи, добытые в ходе военных действий в Афганистане, Чечне, Сирии, Южной Осетии и других «горячих точках», в том числе - в зоне СВО. Эти трофеи - живая история героизма и мужества военных контрразведчиков, которым мы обязаны каждым мирным годом нашей жизни.

Среди трофеев представлены автоматы, минометы, дроны, нашивки комуфляжей, оружие в основном производства стран НАТО и их союзников. Коллекция регулярно пополняется новыми трофеями из зоны СВО, среди последних пополнений - дрон «Баба Яга».

Отдельная витрина посвящена обеспечению контрразведывательных мероприятий 40-й армии в условиях боевых действий в Афганистане. Сложная оперативная обстановка требовала от сотрудников, находившихся в Афганистане максимального напряжения сил для качественного исполнения своих функциональных обязанностей. Против подразделений 40-й армии действовали разведки США, стран НАТО, их союзники и другие недоброжелатели СССР, стремившиеся максимально осложнить выполнение задач, стоявших перед 40-й армией. За проявленные мужество и героизм многие сотрудники военной контрразведки были награждены государственными наградами.

Как Президент РФ встречал миллениум

В витринах третьего зала Музея представлено много фотографий участников спецопераций, особенно обращает на себя внимание фото, сделанное в канун 2000-ого года в Чечне. Многие помнят, как 31 декабря Президент РФ Борис Николаевич Ельцин объявил о своей отставке и перед боем курантов вся страна смотрела запись новогоднего обращения тогда еще исполняющего обязанности Президента - Владимира Владимировича Путина. Тогда, разумеется, никто не знал, что в это самое время Владимир Владимирович находился не в Москве, а в Чечне и встречал Новый год вместе с военными контрразведчиками - именно это фото представлено в экспозиции Музея. Эта самая первая рабочая поездка в должности и.о. Президента определит весь дальнейший путь нового лидера России - путь сильного Защитника, который в столь трудное время вернет страну на исторический путь ее развития.

Орден Красного Знамени

Среди самых ярких экспонатов Музея - Знамя Особого отдела ГПУ. Приказом Революционного военного совета от 20 декабря 1922 года Особый Отдел ГПУ был награждены Орденом Красного Знамени - высшей наградой Советской России. В тексте Приказа сказано: «…Против открытых выступлений буржуазии боролась Красная Армия, тайные преступные происки, контрреволюции разрушала ВЧК и ее Особый Отдел, тесно связанные с Красной Армией, делившие с ней ее тяжелые невзгоды, и ее славные победы».

Этот Приказ был издан более 100 лет назад, но слова, сказанные в нем пройдут сквозь века и всегда будут квинтэссенцией и славой военной контрразведки - разрушая тайные происки врагов Отечества идти рука об руку с действующей армией, помогая ей, разделяя с ней ее невзгоды и торжество ее Побед!

Заключение

Во внутреннем дворе Музея находится Монумент Славы военным контрразведчикам, отдавшим жизнь за Отечество. Его торжественное открытие после реконструкции состоялось 5 мая 2005 года — в год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. К Монументу возлагают цветы в День Победы, День Защитника Отечества, День военной контрразведки, День памяти воинов-интернационалистов. Церемонии всегда сопровождаются Почетным караулом.

Поклонимся до земли тем, кто посвятил жизнь безопасности нашей Родины! Военным контрразведчикам, которые каждый день, каждый час и каждую минуту защищают Отечество от незримых вражеских стрел! Низкий поклон Вашей чести, мужеству и преданности!