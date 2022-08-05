Военно-исторический фестиваль, посвященный памяти Дениса Давыдова, прошел в Бородино

30 июля на Бородинском поле при поддержке Российского военно-исторического общества состоялся IX Военно-исторический фестиваль, посвященный памяти поэта, партизана, героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова.

Мероприятие началось с торжественного церемониала у памятного знака на месте усадьбы семьи Д. Давыдова в с. Бородино. С приветственным словом выступил директор Бородинского музея Игорь Корнеев.

Далее прошел детский турнир по быстрым шахматам «Бородинский гамбит», который собрал около 40 участников из Можайска, Звенигорода, Истры и других городов Подмосковья. Победители были награждены кубками, а все остальные участники получили памятные подарки.

Прологом шахматного турнира стало выступление театрального коллектива «Как-то так…» — зрителям представили постановку «Черно-белая история».

Начало турнира «Живые шахматы» ознаменовалось звуками «Марш-парада» и на шахматное поле вышли реконструкторы в форме русской и французской армий периода Отечественной войны 1812 года. Гроссмейстеры Александр Болховитин и Виктор Сиваков разыграли знаменитую «Итальянскую партию», сыгранную А. Гофманом и А. Петровым в 1844 году в Варшаве. Более 40 ходов российских шахматистов были продублированы «живыми» шахматными фигурами на гигантской доске. Завершился мирный шахматный поединок победой «черных» и маршем «На вступление русских войск в Париж».

Для гостей мероприятия была организована масштабная военно-историческая реконструкция эпизода партизанского боя эпохи Отечественной войны 1812 года. Маршевый взвод французской легкой пехоты вышел на поле, где встретился с отрядом русских пехотинцев и кавалеристов. В центре поля разыгралась схватка русских и французских войск, отряд французов был разбит, а уцелевшие солдаты взяты в плен и обезоружены.

- Сегодня вы побывали на настоящем уроке «живой истории», который вам преподали наши друзья-реконструкторы. Война — это всегда плохо, это бесполезно, это не должно повторяться. И мы всегда должны помнить о наших великих предках, которые сражались за мир и остались на полях сражений. Наша задача — хранить память об этих событиях и никогда не забывать героев, - обратился к собравшимся Директор Бородинского музея Игорь Корнеев.

Любители исторических танцев и старинных романсов дождались вечера и провели несколько прекрасных часов, участвуя в танцевально-концертной программе «Летний вечер в дворянской усадьбе». Романсы на стихи Дениса Давыдова, Александра Пушкина и Михаила Лермонтова в исполнении Александра Смирнова, Александра Галицкого звучали весь вечер. Духовой оркестр воинского гарнизона дополнил классические композиции, исполнив известные военные марши.

Преподаватели исторического танца, хореографы Сергей Сосницкий и Анна Николаева показали несколько танцевальных па и пригласили всех желающих закружиться в ритмах полонеза, вальса и мазурки. В перерывах между танцами ведущие знакомили гостей с бальным этикетом. Необыкновенная атмосфера исторического праздника традиционно царила на территории Музея-заповедника «Бородинское поле».

Обложка: rvio.histrf.ru