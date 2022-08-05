Военно-исторический фестиваль, посвященный памяти Дениса Давыдова, прошел в Бородино
30 июля на Бородинском поле при поддержке Российского военно-исторического общества состоялся IX Военно-исторический фестиваль, посвященный памяти поэта, партизана, героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова.
Мероприятие началось с торжественного церемониала у памятного знака на месте усадьбы семьи Д. Давыдова в с. Бородино. С приветственным словом выступил директор Бородинского музея Игорь Корнеев.
Далее прошел детский турнир по быстрым шахматам «Бородинский гамбит», который собрал около 40 участников из Можайска, Звенигорода, Истры и других городов Подмосковья. Победители были награждены кубками, а все остальные участники получили памятные подарки.
Прологом шахматного турнира стало выступление театрального коллектива «Как-то так…» — зрителям представили постановку «Черно-белая история».
Начало турнира «Живые шахматы» ознаменовалось звуками «Марш-парада» и на шахматное поле вышли реконструкторы в форме русской и французской армий периода Отечественной войны 1812 года. Гроссмейстеры Александр Болховитин и Виктор Сиваков разыграли знаменитую «Итальянскую партию», сыгранную А. Гофманом и А. Петровым в 1844 году в Варшаве. Более 40 ходов российских шахматистов были продублированы «живыми» шахматными фигурами на гигантской доске. Завершился мирный шахматный поединок победой «черных» и маршем «На вступление русских войск в Париж».
Для гостей мероприятия была организована масштабная военно-историческая реконструкция эпизода партизанского боя эпохи Отечественной войны 1812 года. Маршевый взвод французской легкой пехоты вышел на поле, где встретился с отрядом русских пехотинцев и кавалеристов. В центре поля разыгралась схватка русских и французских войск, отряд французов был разбит, а уцелевшие солдаты взяты в плен и обезоружены.
- Сегодня вы побывали на настоящем уроке «живой истории», который вам преподали наши друзья-реконструкторы. Война — это всегда плохо, это бесполезно, это не должно повторяться. И мы всегда должны помнить о наших великих предках, которые сражались за мир и остались на полях сражений. Наша задача — хранить память об этих событиях и никогда не забывать героев, - обратился к собравшимся Директор Бородинского музея Игорь Корнеев.
Любители исторических танцев и старинных романсов дождались вечера и провели несколько прекрасных часов, участвуя в танцевально-концертной программе «Летний вечер в дворянской усадьбе». Романсы на стихи Дениса Давыдова, Александра Пушкина и Михаила Лермонтова в исполнении Александра Смирнова, Александра Галицкого звучали весь вечер. Духовой оркестр воинского гарнизона дополнил классические композиции, исполнив известные военные марши.
Преподаватели исторического танца, хореографы Сергей Сосницкий и Анна Николаева показали несколько танцевальных па и пригласили всех желающих закружиться в ритмах полонеза, вальса и мазурки. В перерывах между танцами ведущие знакомили гостей с бальным этикетом. Необыкновенная атмосфера исторического праздника традиционно царила на территории Музея-заповедника «Бородинское поле».
Обложка: rvio.histrf.ru
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Танковое сражение под Прохоровкой. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Освобождение Минска. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России