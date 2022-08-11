Власти Москвы утвердили предмет охраны Мемориального музея Скрябина
Интерьер Мемориального музея Скрябина в Москве, а также его планировка, детали оформления и архитектурные элементы внесли в предмет охраны. Теперь здание можно реставрировать только с учетом документа, сообщили в столичной мэрии.
«В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения Александра Николаевича Скрябина. Программу к юбилею подготовил мемориальный музей, который на протяжении века хранит и изучает его наследие. Для города важно сохранить исторический облик и интерьер дома, где жил и работал знаменитый композитор. Предмет охраны предполагает, что реставрировать здание можно только с учетом этого документа», - сказано в сообщении.
Здание XIX - начала XX века носит статус объекта культурного наследия федерального значения. Оно расположено по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11, строение 1.
Обложка: mos.ru
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