Владимир Мединский подчеркнул важность работы школ с музеями

Сегодня прошел традиционный августовский педагогический совет, в котором приняли участие: Мэр Москвы Сергей Собянин, помощник Президента РФ, Председатель РВИО Владимир Мединский, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, руководитель ДОНМ Александр Молотков, директора учреждений, педагоги и эксперты системы образования.

В своем выступлении Владимир Мединский подчеркнул важность работы педагогов с музеями в части внеклассных уроков для школьников:

- Я глубоко убежден, что учить нужно не только в классе, особенно серьезным вещам, патриотическим, культурным. Вопрос формы обучения в большей степени должен быть в праве школы, чтобы директора школ помогали учителям. Может быть, какие-то уроки было бы правильно провести в музее? Например, Москва ведёт прекрасную программу с Музеем Победы. Есть такая же замечательная программа /прим. ред. «Дороги Победы Путешествия для школьников»/ , когда желтые автобусы возят школьников в отдалённые музеи: Бородино, Куликово поле, в Ясную поляну, Тульский музей оружия. Туда школьник сам по себе или даже с семьей может и не выберется, а так у него получается все это увидеть. Это очень хорошая, очень правильная история! – сказал Владимир Мединский .

Говоря об учебниках, Владимир Мединский выразил мнение, что единый учебник истории нужно выбрать с помощью конкурса, и здесь важен профессиональный подход.

- Мы сегодня обсуждаем тему единого учебника истории. <...> На мой взгляд, мы очень поспешно подходим к решению этой проблемы, потому что единый учебник и единственный - это две большие разницы. Есть единая программа, есть единая часть истории, историко-культурный стандарт. Его достаточно долго создавали, в рамках этого стандарта несколько линеек учебников, разные. Школы имеют возможность выбрать, регионы имеют возможность выбрать. <...> Если у нас есть время и запас, можно организовать прозрачный конкурс, пусть напишут новый учебник, выбрать его или учебники, постепенно на них перейти. Профессионально решить, какие это будут учебники, - подчеркнул Владимир Мединский .

Также он предложил подготовить общий стандарт для преподавания истории России и всеобщей истории, которые не должны быть оторваны друг от друга.

- Полгода ученик учит историю России, потом всеобщую историю. В голове у него это не складывается. <...> У нас разорваны эти курсы, поэтому объединить эти курсы, подумать постепенно в рамках подготовки общего стандарта, - отметил Владимир Мединский .

В ходе августовского педагогического совета прозвучали обнадеживающие цифры. Так Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новом учебном году в столичные школы пойдет рекордное количество первоклассников – 119 тысяч детей. Он также обратил внимание, что в общей сложности в детских садах и школах города будут обучаться более 1,6 миллиона детей.

Обложка: РВИО