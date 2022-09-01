Варшава оценила ущерб Польши от нацистской Германии в ходе Второй мировой
Варшава оценила, какой ущерб Польша получила от нацистской Германии в ходе Второй мировой войны. Сумма составила $1,3 трлн, заявил глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.
«Сумма, которая была представлена как сумма понесенных потерь, самая ограниченная, консервативная. Ее можно значительно увеличить. Это 6 трлн 200 млрд злотых ($1,3 трлн - прим. ред). С точки зрения Германии и учитывая, что такие компенсации выплачиваются десятилетиями, для немецкой экономики это посильная сумма», - сказал польский политик.
Качиньский отметил, что презентация доклада о репарациях является «решением поднять этот вопрос на международной арене, а особенно - в польско-германских отношениях». Политик подчеркнул, что целью Варшавы является получение компенсации «за все то, что немецкое государство и немецкий народ сделали Польше в 1939-1945 годах».
«Это наша цель, которая вписывается в концепцию восстановления нормального положения вещей в деле функционирования польского государства. <…> Германия еще никогда не рассчитывалась за свои преступления в отношении Польши», - резюмировал Качиньский.
Он добавил, что путь получения репараций может оказаться длинным, но власти страны уверены, что добьются успеха.
Обложка: piqsels.com
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