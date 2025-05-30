В Успенском соборе Псково-Печерского монастыря обнаружили фрески XVIII века

При обследовании Успенского собора на западной наружной стене реставраторы нашли фрагменты настенных росписей. Фрески находились в одном из обследуемых шурфов. Исследователи предполагают, что они могут быть датированы XVIII веком. Сейчас в Успенском соборе проходят масштабные исследовательские работы. Под наружным белым покрытием стен архитекторы обнаружили старое красочное покрытие по всему пространству храма. Образцы краски отправлены в лабораторию для экспертизы. Также в ходе исследования найдены следы пожара, упоминания которого есть в летописи, и неизвестная каменная постройка. По завершении работ будет принято решение о проведении реставрации.

Ранее на территории монастыря петербургскими реставраторами были найдены древние петроглифы с изображением святых, кораблей и двуглавого орла. Изображения складываются в целые сюжеты. По словам главного архитектора, рисунки довольно примитивны. Это свидетельствует о том, что их авторами были не художники, а военные, охранявшие монастырскую крепость. Находка является нетипичной для этого региона.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, основанный в XV веке, является крупнейшим мужским монастырем в России. За всю свою многолетнюю историю он ни разу не был закрыт. Главной особенностью монастырского комплекса считаются карстовые пещеры. На территории монастыря их несколько, есть даже пещерный храм Воскресения Христова с древними фресками. Неподалеку от Успенского собора находится вход в ближние и дальние Святые пещеры, откуда можно пройти в подземные галереи. Здесь захоронены монахи, а также представители знатных родов — родственники Пушкина, Кутузова, Мусоргского. По некоторым подсчетам, в пещерах погребено более 10 тысяч человек. Фото: https://pskovo-pechersky-monastery.ru/