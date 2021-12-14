В Туве нашли уникальный геоглиф в виде быка

Археологи санкт-петербургского Института истории материальной культуры РАН обнаружили в Туве ритуальное сооружение, под которым был найден геоглиф, изображающий быка. Геоглиф - это изображение на поверхности земли.

Раскопки проходили на территории девяти могильников, три из которых относятся к эпохе поздней бронзы и принадлежат монгун-тайгинской культуре. Археологические исследования были приурочены к расширению трассы от города Чадан до посёлка Хондергей - строительным работам предшествовали археологические исследования. Это место богато на археологические находки - здесь располагается большое количество курганов. К сожалению, множество памятников было уничтожено еще в 70-е годы прошлого века, когда при строительстве дороги курганы просто уничтожались бульдозерами.

Уникальный геоглиф археологи обнаружили совершенно случайно под развалинами каменных сооружений, уничтоженных при строительстве дороги еще в советское время. Находка относится к эпохе раннего бронзового века (III тыс. до н.э.). Об этом свидетельствуют также фрагменты керамики с трубчатым орнаментом, найденные в том же могильнике. Геоглиф представляет собой фигуру быка размером 4 на 5 метров, выложенную камнями, рядом с ним находятся небольшие углубления, заполненные углем - это жертвенники. Это первая подобная находка в регионе. Однако подобное изображение ранее было обнаружено на Алтае. При сравнении сходство оказалось почти стопроцентным.

Несмотря на то, что геоглиф сохранился лишь частично (верхняя часть была уничтожена ранее при строительстве дороги), ученым удалось создать довольно точную его модель.