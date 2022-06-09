В Сербии выпустили тематические марки в честь 350-летия Петра I

Государственный Эрмитаж и Почта Сербии выпустили две тематические марки в честь 350-летия Петра I. На церемонии гашения, прошедшей 9 июня в Белграде в Музее Почты Сербии, присутствовали и.о.директора Почты Сербии Зоран Джорджевич, Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и руководитель Русского научного института в Белграде Ирина Антанасиевич.

«К юбилею Петра Великого Почта Сербии подготовила две тематические марки: на одной из них, предназначенной для международного обращения, изображен "сербский" портрет императора из собрания Государственного Эрмитажа. Он значительно отличается от традиционных изображений Петра I. По легенде, когда царевич Петр возвращался из первого путешествия в Европу, он остановился в сербском монастыре Велика-Ремета и прожил там шесть недель. В благодарность за прием он распорядился ежегодно высылать обители 300 рублей и подарил свой портрет», - сообщили в Эрмитаже.

Отмечается, что создатели марок надеялись отразить в их дизайне роль Петра I в развитии российско-сербских отношений. Мотивы виньеточных украшений выполненны в виде фрагментов указа Петра I об отправке учителей из России в Сербию, в результате чего в городе Сремски-Карловцы в 1726 году появилась Первая сербская школа.

Обложка: официальная группа Эрмитажа ВКонтакте