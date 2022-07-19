В Санкт-Петербурге высадили саженцы дуба из желудей петровской эпохи

На памятной аллее возле поселка Лисий нос в Санкт-Петербурге высадили 15 саженцев дуба, выращенных из желудей, которые когда-то лично посадил Петр I.

Как сообщили в пресс-службе комитета по природным ресурсам Ленинградской области, памятную аллею заложили в честь 300-летия формирования лесной службы России. Для этого были использованы саженцы дуба, выращенные из желудей дубов, посаженных лично Петром I, а также из дубравы, заложенной Заслуженным лесоводом, героем социалистического труда Петром Антиповым, пишет ТАСС.

Служба Вальдмейстеров - надзирателей за лесами была создана в 1722 году Указом Петра I. 19 июля того же года была издана царская именная инструкция первому обер-вальдмейстеру России Панкратию Сафоновичу Глебовскому - эта дата является отправной точкой создания лесной службы России.

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