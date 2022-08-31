В Санкт-Петербурге откроют выставку истории русской школы

Российская национальная библиотека подготовила ко Дню знаний выставку "Из истории русской школы: от монастырского образования до ЕГЭ". Экспозиция откроется на двух этажах Нового здания РНБ.

Как рассказала куратор выставки Александра Прокофьева, из библиотечных фондов извлекли самые интересные материалы со времен Древней Руси, когда учили при монастырях, и до наших дней.

"Начиная с петровской эпохи каждый император проводил реформы в сфере образования. Так, при Екатерине II был принят первый устав народных училищ, которые были открыты во всех губернских городах, Александр I учредил Министерство народного просвещения, а при Александре II появились земские школы. И все эти этапы представлены в нашей экспозиции", - цитирует Прокофьеву ТАСС.

Среди избранных книг - "План к установлению народных училищ, в Российской империи" (СПб., 1785), составленный создателем первой русской общеобразовательной школы Федором Янковичем де Мириево, применившим австрийскую систему обучения. В числе других изданий - "Материалы для истории просвещения в России в царствование императора Александра I" Михаила Сухомлинова (СПб., 1866), "О народной грамотности и устройстве возможного просвещения в народе" Николая Щербины (СПб., 1863), "Наши классические гимназии" Федора Струве (Одесса, 1869). В экспозицию включен учебник географии ХVIII века "Землеописание государства Российского", подаренный юному петербуржцу Ивану (фамилия неразборчива) "за прилежание и успехи в учебе".

Выставка будет открыта до 23 октября.

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