В РВИО призвали не сужать историческую память РФ до Великой Отечественной

Член научного совета Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров заявил, что нужно проводить больше разнообразных мероприятий, посвященных разным историческим периодам России. Он призвал не «сужать» историческую память до одной лишь Великой Отечественной воны.

«Мы не можем равнодушно смотреть, как наше пространство памяти сужается до юбилея Великой Отечественной войны. Это не очень хорошая тенденция. Нужно расширять число мероприятий, которые посвящены разным эпохам и временам нашей истории - декабристам, Петровской эпохе, Александру Невскому», - сказал Никифоров.

Он добавил, что даже сейчас у молодежи появляются новые герои. «Министерство обороны регулярно публикует фамилии тех военнослужащих, которые даже погибли или совершили какой-то подвиг», - резюмировал Никифоров.

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