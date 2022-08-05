В России готовят площадки для проведения «Диктанта Победы»

Вузы, музеи, библиотеки и молодежные центры - регионы готовят площадки для проведения Международной акции «Диктант Победы». Акция запланирована на 3 сентября 2022 года. В Амурской области «Диктант Победы» проведут на 150 площадках, главная из которых будет открыта в Амурском государственном университете.

В Дагестане для желающих написать диктант будет открыто порядка 100 площадок в городах и районах республики на базе школ, колледжей, высших учебных заведений, музеев. Центральной площадкой в Махачкале станет исторический парк «Россия – моя история». В Камчатском крае зарегистрировано более 90 площадок. Главной площадкой для проведения диктанта здесь станет Молодежный центр Петропавловска-Камчатского. В Кировской области «Диктант Победы» напишут на 100 площадках, главными из которых станут Вятский агротехнологический университет и «Инженериум» Вятского государственного университета.

В Оренбургской области откроется свыше 130 площадок. В акции примут участие все желающие: школьники, студенты, военнослужащие и представители общественности. В Санкт-Петербурге для участия в акции зарегистрировано 175 площадок. Здесь начался прием заявок от волонтеров, которые готовы помогать в организации «Диктанта Победы». В 22 муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа определено 180 площадок для проведения мероприятия. В Удмуртии акцию проведут на 273 площадках, в том числе в школах, колледжах, вузах, музеях и библиотеках в зданиях городских и сельских администраций. В Ульяновской области на сегодняшний день зарегистрировано более 105 площадок, главная из которых будет открыта в Ульяновском Государственном педагогическом университете имени Ильи Николаевича Ульянова. Напомним, Международная акция «Диктант Победы» состоится 3 сентября 2022 года. Всероссийский исторический диктант, посвящённый событиям Великой Отечественной войны, пройдет уже четвертый раз.

С каждым годом количество участников акции растёт: если в 2019 году «Диктант Победы» написали около 100 тысяч человек, то в 2021 году — уже 1,5 млн участников.

Организаторами проведения акции выступают: «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы». Площадки для диктанта будут организованы в офлайн и онлайн-форматах. Акция пройдет при поддержке Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС России.

По информации портала: er.ru