В Португалии ученые нашли останки жившего более тысячи лет назад мужчины

В Португалии ученые нашли останки жившего более тысячи лет назад мужчины. Оказалось, что у него был синдром Клайнфельтера — он относился к кариотипу 47, XXY.

Исследователи из Австралии, Германии и Португалии обнаружили останки на северо-востоке Португалии в ходе раскопок археологического памятника Торре-Велья. Благодаря антропологическому исследованию удалось выяснить, что скелет принадлежал мужчине ростом порядка 180 сантиметров, который на момент смерти был старше 25 лет. Ученые отметили, что он обладал очень широкой подвздошной костью и неравномерно изношенными зубами, что указывает на неправильный прикус и прогнатизм верхней челюсти, передает The Lancet.

Генетический анализ показал, что мужчина принадлежал к Y-хромосомной гаплогруппе R1b-P310 (R1b1a1b1a1), которая часто встречается в Западной Европе. Также ученые обнаружили, что мужчина относился к кариотипу 47, XXY. Вместе с морфологическими данными это указывает на то, что у человека был синдром Клайнфельтера.

Обложка: Xavier Roca-Rada et al. / The Lancet