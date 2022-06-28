В Нидерландах нашли римский храм начала эры

В Нидерландах археологи обнаружили древний римский храм, возраст которого оценивается в две тысячи лет. Комплекс был найден случайно в ходе глины в деревне Хервен-Хемелинг вблизи немецкой границы, сообщает Голландское национальное агентство по культурному развитию.

Ученые обнаружили два храма, которые были построены и использовались в I-IV веке нашей эры. Отмечается, что во время строительства комплекса в этой местности была граница римской империи.

Внутри исследователи обнаружили нашли фрагменты статуй богов, разрисованные куски штукатурки, черепицу с надписями, сделанными военными, а также ямы, в которых разжигали жертвенные костры. Кроме того, в одном из храмов сохранилась черепица на крыше и фрески на стенах.

Обложка: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed