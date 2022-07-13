В Москве завершили основной этап реставрации памятника Минину и Пожарскому

Основной этап реставрации памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве завершился 13 июля, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ со ссылкой на директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина.

"13 июля в 11:00 состоялся перенос скульптур Минина и Пожарского с реставрационного стола на постамент. Полгода назад мы с волнением наблюдали за тем, как "бронзовые стражи" Красной площади впервые покидают постамент. Но сегодня мы можем сказать, что завершили основной этап сложнейшей работы по реставрации скульптурной группы, которая находилась буквально в аварийном состоянии", – отметил Левыкин.

Следующий этап – работы по патинированию поверхности скульптур и плинта, а также реставрационные работы на гранитном постаменте, после которых начнется демонтаж реставрационного павильона, специально сооруженного для проведения работ на памятнике. Финальным этапом реставрации станут работы по укреплению фундамента скульптуры, отмостке, восстановлению благоустройства прилегающей территории.

Торжественная церемония открытия памятника после реставрации планируется в ноябре 2022 года.

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