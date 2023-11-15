В Минске открыт памятник Александру Невскому

Сегодня на площади у Посольства России в Республике Беларусь состоялось торжественное открытие памятника святому благоверному великому князю Александру Невскому. Мероприятие прошло в 760-ю годовщину со дня смерти одного из самых выдающихся правителей Руси.

В церемонии приняли участие помощник Президента Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов, патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Заславский Вениамин, а также представители общественных организаций.

- Несколько месяцев назад мы открывали первый памятник Александру Невскому в средней Азии в городе Алма-Ата. Он останавливался там, когда ездил в столицу монгольской империи Каракорум. Александр Невский был не только прославленным полководцем и государственным деятелем, но и замечательным дипломатом, который оберегал нашу землю от нашествия с востока. И вот сейчас мы ставим памятник здесь, - сказал Владимир Мединский.

Он отметил, что установленный монумент является символом единения народов России и Беларуси.

- История предопределила на века, что две ветви русского народа – великорусская и белорусская, пройдя через многие невзгоды, так и остаются союзными. Эти две ветви являются более, чем соседями, даже более, чем братьями, - добавил Владимир Мединский.

Памятник представляет собой большую конную скульптуру князя Александра Невского высотой 11 метров. Боковые стороны пьедестала украшены художественным литьем. На горельефах изображены сцены из жизни великого князя. Идея возведения памятника была поддержана Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Монумент создан при поддержке Посольства России в Республике Беларусь, Мингорисполкома и Белорусского экзархата Русской православной церкви.

Ранее Российским военно-историческим обществом были открыты несколько мемориалов в честь великого князя, воина и дипломата. Это мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера (Псковская область), монумент «Молитва перед боем» на берегу реки Тосны (Ленинградская область) и памятник Александру Невскому рядом с Александро-Невским собором в Алма-Ате (Республика Казахстан).