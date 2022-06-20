В Крыму изучат историю полуострова времен византийского периода

Сотрудники Крымского федерального университета и приглашенный профессор из Франции создадут лабораторию, специализирующуюся на истории полуострова в византийский период. На реализацию выделен федеральный мегагрант в размере 90 млн рублей.

«Наша цель - это всестороннее изучение этнокультурных трансформаций во владениях Восточно-Римской империи в Таврике (Херсон, горный Крым, Боспор) конца IV - начала XIII веков, когда регион принадлежал Византии. Исследования будут направлены на изучение политической истории формирования владений, возникновения городов, создания византийского военно-административного округа и его эволюции. Империя с разным успехом администрировала практически все районы Крыма, за исключением степных», - рассказал директор научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ Александр Айбабин.

Отмечается, что особое внимание будет уделяться изучению влияния византийской культуры на этнические процессы местных готов и алан, в следствие которого на территории полуострова образовалась местная горно-крымская народность. При этом в ходе исследований будут изучаться как культурные, так и ассимиляционные процессы развития алано-готского населения и формирования на их основе новой грекоязычной народности.

«Мы изучим письменные источники, будем проводить археологические исследования, привлечем все те археологические материалы, которые были получены нами за последние восемь лет интенсивных раскопок на Мангуп-Кале, Эски-Кермен и на Боспоре. Еще одним важным направлением станет изучение готского языка и его вытеснения греческим, для чего будет привлечен германист вуза. Ранее комплексные исследования такого масштаба не проводились», - добавил Айбабин.

Обложка: Георгий Абашвили / РБК