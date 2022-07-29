В Бериславском районе Херсонской области взяли под особый контроль советские памятники

Советские памятники в Бериславском районе Херсонской области восстановили и взяли под особый контроль. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо после встречи с руководителем Берилавского района Андреем Костюком.

«Восстановлены и взяты под особый контроль все памятники советского периода», - сказано в сообщении.

Кроме того, в районе работает российское телевидение, запускаются радиостанции, есть мобильный интернет, отметил Сальдо.

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