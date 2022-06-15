В Белоруссии заверили, что Минск не допустит искажения исторической правды
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе международной конференции "Историческая память: Великая Победа, добытая единством" заявил, что Минск не допустит искажения исторической правды и забвения преступлений нацистов, которые были совершены на территории страны в годы Второй мировой войны.
«Для недопущения даже попыток искажения итогов Великой Отечественной войны в Беларуси официально признан геноцид белорусского народа, совершенный нацистскими преступниками и их пособниками в военные годы. Нацизм - это инструмент уничтожения нации через разрушение ее традиций и духовного здоровья, которые держатся на фундаменте исторической памяти. Именно до этого фундамента в 40-х годах прошлого века и 20-х этого века пытался и пытается добраться Запад», - сказал Головченко.
По его словам, в Белоруссии никогда не сносили памятники погибшим воинам, и для каждого жителя страны мысль об этом «звучит кощунственно». «Поэтому в душе каждого из нас поднимается волны праведного возмущения, когда мы видим на телеэкранах, как поступают с такими монументами в некоторых соседних государствах», - добавил белорусский премьер.
Обложка: Александр Астафьев / РИА Новости
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