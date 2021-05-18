Убийц Андрея Боголюбского вычислили благодаря 3D-моделированию

В 2015 году на одной из стен Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском была обнаружена надпись с перечислением имен убийц князя Андрея Боголюбского. Данное граффити — это и первый случай предания анафеме государственных преступников, и подтверждение достоверности содержащегося в летописи описания убийства князя. К сожалению, из-за повреждений восстановить текст в полном объеме сразу не удалось.

Ученые НИУ ВШЭ и Института славяноведения РАН проделали большую работу, чтобы восстановить послание из прошлого. С помощью 3D-модели исследователям удалось прочитать недостающие фрагменты граффити и выяснить, что убийц было 12. В летописи упоминается четверо заговорщиков. Анализ перечисленных имен собственных проливает свет на некоторые любопытные обстоятельства. Так, например, предводитель заговорщиком Петр (зять боярина Кучка) был сыном Фрола — предположительно ктитора церкви Св. Флора и Лавра в Московском Кремле. Среди заговорщиков был новгородец (Якима Куцковичь), потомок мусульманина из Волжской Булгарии (Офрема Моизич), ростовский боярин (Добрына Микитич), а также некто с редким именем Стырята. Восстановленная надпись является уникальным источником для изучения истории и особенностей социальной иерархии Древней Руси. Полностью исследование опубликовано на сайте Slověne. International Journal of Slavic Studies .

Андрей Боголюбский был убит приближенными боярами в 1174 году. Заговор стал ответом на неудачные военные походы князя. В частности, неудачей закончились военные кампании против Киева, Вышгорода и Волжской Булгарии. Подробности гибели князя описаны в пространной редакции Киевской летописи.

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