Стела «Город трудовой доблести» открыта в Ступино

В Подмосковном Ступино сегодня состоялось торжественное открытие памятной стелы «Город трудовой доблести». Памятник установлен Российским военно-историческим обществом.

Как сообщил на церемонии открытия заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко , мемориальный комплекс открыли досрочно, реализовав проект в кратчайшие сроки.

- Сегодня настоящий праздник – открытие стелы, посвященной трудовому подвигу ступинцев! - сказал Николай Овсиенко - Отмечу, что таких случаев в моей практике не было - стела в Ступино открывается раньше намеченного срока. Я вас с этим сердечно поздравляю! Помните свою историю и гордитесь ею!

В этот торжественный день Николай Овсиенко передал слова приветствия от имни помощника Президента РФ, Председателя РВИО Владимира Мединского:

- Война стала огромной трагедией и жестоким испытанием. Труженики тыла, как и солдаты на фронте, выдержали это испытание с честью. Поразительная стойкость, проявленная русскими людьми в те тяжелые годы, позволила стране выстоять в схватке с европейским фашизмом и победить. Весомый вклад в разгром врага и сбережение жизней солдат внесли труженики Ступинского металлургического комбината – тогда одного из центров авиационной металлургии. Почти вся советская авиация оснащалась винтами, выпускаемыми здесь, в Ступино, - говорится в приветствии.

Выступая на торжественной церемонии, Глава города Сергей Мужальских добавил, что:

- Ступинский металлургический комбинат стал основной базой выпуска алюминиевого листа. Работать приходилось при налётах немецкой авиации.

Председатель Московской Областной Думы Игорь Брынцалов рассказал, что обращение к Президенту России о присвоении Ступино почётного звания «Город трудовой доблести» поддержали свыше 63 000 местных жителей - это почти всё население города. И памятная стела имеет для Ступино огромное значение.

- Это дань памяти и уважения тем ступинцам, которые в суровые годы Великой Отечественной войны в тылу и на фронте ковали Победу, - сказал Игорь Брынцалов .

Перед торжественным открытием стелы прошел молебен в Храме Всех святых в Земле Российской просиявших. В церемонии открытия приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, представители трудовых династий, члены Общественной палаты, депутатского корпуса, военнослужащие, воспитанники военно-патриотических клубов.

Новый мемориальный комплекс в Ступино включает в себя центральную стелу и два пилона. На стеле изображены сюжеты военного времени – дети и подростки, вставшие у станков вместо ушедших на фронт мужчин; эвакуация и реэвакуация Авиакомбината №150; строительство оборонного рубежа вдоль реки Ока жителями города Ступино; алюминиевый слиток, изготовленный впервые в стране полунепрерывным методом литья; лауреаты Сталинской премии; процесс вручения переходящего Красного Знамени ГКО.

Напомним, в декабре 2021 года стела «Город трудовой доблести» была также открыта в Коломне.

Обложка: РВИО