Саньсиндуй не перестает удивлять

Древнее поселение Саньсиндуй, расположенное на юго-западе Китая, недалеко от города Чэнду — мечта любого археолога. Здесь с 1986 регулярно проводятся раскопки, результаты которых поражают! В жертвенных ямах поселения уже были найдены огромные скульптуры, изделия из слоновой кости и золота, маски, статуи людей в натуральную величину, фрагменты шелка и текстильных изделий. После прохождения сложных реставрационных работ, все эти артефакты попадают в музей Саньсиндуй. Археологи датируют находки III-I тыс. до н. э.— период царства Шу.

Не успели ученые разгадать загадки более ранних находок: статуи человека с птичьими когтями и рогатых драконов, как Саньсиндуй преподнес новый сюрприз. Как сообщает китайское информационное агентство Xinhua , не так давно на территории поселения археологи открыли 6 неизвестных ранее жертвенных ям. В ходе раскопок было обнаружено более 500 артефактов: фрагменты бронзовых и золотых масок, бронзовые деревья и посуда с причудливым орнаментом, цельные необработанные бивни слонов, многочисленные фигурки из слоновой кости и даже обугленный рис и семена. Все находки имеют возраст около 3000 лет. Особого внимания заслуживает фрагмент золотой маски с острым носом. Маска предположительно является частью декора одной из скульптур.

На данный момент из шести жертвенных ям исследовано четыре, в двух оставшихся продолжаются раскопки. Мы будем следить за новостями и обязательно расскажем вам о новых находках. Фото: http://www.xinhuanet.com/english/2021-03/20/c_139823588.htm