РВИО примет участие в фестивале "Красная площадь"

Восьмой Книжный фестиваль «Красная площадь» по традиции пройдет в самом сердце Москвы с 3 по 6 июня. В литературном празднике примет участие Российское военно-историческое общество. Стенд и мероприятия РВИО будут представлены на площадке №1 "История Отечества".

Среди самых ярких событий фестиваля лекции Председателя РВИО Владимира Мединского, Научного директора РВИО Михаила Мягкова и Члена Научного совета РВИО Юрия Никифорова .

В программу павильона "История Отечества", подготовленную фондом "История Отечества", Российским историческим и Российским военно-историческим обществами, также вошли презентации книжных новинок, лекции известнейших историков.

Среди книжных новинок этого года – уникальный исторический альбом «Тайные войны СССР от Сталина до Горбачева», посвященный советским воинам, доблестно исполнявшим служебный долг за пределами Отечества. Книга – результат совместной работы медиагруппы «Комсомольская правда» и Российского военно-исторического общества. На 439 станицах собраны около 500 подлинных документов, еще недавно имевших гриф секретности. Многие фотографии из личных архивов свидетелей и участников событий того времени впервые опубликованы для широкой аудитории. Презентация состоится в субботу 04 июня в 18.00.

Посещение фестиваля традиционно будет бесплатным.

С программой Российского военно-исторического общества вы можете ознакомиться по ссылке: https://rvio.ru/activities/news/rvio-primet-uchastie-v-festivale-krasnaya-ploshad