РВИО и «Динамо» объединятся для защиты спортивного и исторического наследия

Российское военно-историческое общество совместно с Всероссийским культурно-спортивным обществом «Динамо» объединят усилия для защиты российского исторического и спортивного наследия. Соответствующее соглашение подписали председатель РВИО Владимир Мединский и председатель общества "Динамо" Анатолий Гулевский.

В РВИО отметили, что стороны предполагают проведение совместных программ, проектов и мероприятий, которые будут направлены на формирование высоких духовно-нравственных принципов и гражданской ответственности, а также любви и преданности Отечеству, готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и государству.

Кроме того, отдельное внимание будет уделяться формированию у россиян патриотических чувств и сознания на основе культурно-исторических ценностей и трудовых и спортивных традиций российского народа.

«Российское военно-историческое общество и общество "Динамо" очень близки. У нас одни цели, одни задачи, мы очень близки по пропагандируемым нами ценностям. Поэтому будем работать вместе. Очень хотелось [бы], чтобы это соглашение было наполнено практическими делами, общими проектами, общими мероприятиями и тогда мы, безусловно, друг друга усилим. Любой человек, игравший в команде, прекрасно знает, что один плюс один - это не два, а всегда три, а то и пять. Будем работать вместе», - заявил председатель РВИО Владимир Мединский.

В свою очередь, председатель общества "Динамо" Анатолий Гулевский отметил, что сотрудничество также поможет препятствовать искажению исторических фактов. «Для нас очень важно объединить с Военно-историческим обществом наши усилия для сохранения военного и спортивного исторического наследия, и одна из главных целей - это противодействие искажению истории», - подчеркнул он.

Обложка: РИА Новости / Сергей Пятаков