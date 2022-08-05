Российские ученые реконструировали движение ледника на Новой Земле за тысячу лет
Ученые из Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН смогли воссоздать историю движения ледника Голубой за тысячу лет. Это позволило восстановить данные о глобальных изменениях климата.
Ледник расположен на восточном побережье архипелага Новая Земля. По словам авторов работы, он напоминает реку, поскольку находится в движении и на своем пути соприкасается с горными породами, частицы которых оседают во льдах. Изучение этих отложений позволяет не только реконструировать историю движения ледника, но и установить периоды изменений климата.
«Исследование осадочного разреза залива (вертикальной последовательности слоев осадков, накопившихся за определенный промежуток времени) показало, что с началом XVII века ледник резко снизил динамику движения, что указывает на период сильного похолодания. <...> Более того, изучение фенологических записей за последнее тысячелетие (годовые кольца деревьев, слои ледовых кернов, полосы роста кристаллов и др.) показало, что резкое похолодание отмечалось в это же время в Европе и Азии. Иными словами, оно носило глобальный характер и было отражено в исторических записях», - рассказали в Минобрнауки России.
Обложка: piqsels.com
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