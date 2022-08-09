Путин обратился к участникам концерта на стрелке Васильевского острова

Президент России Владимир Путин обратился к участникам концерта на стрелке Васильевского острова в Петербурге, посвященного 80-летию блокадной премьеры Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича. Глава государства назвал эту композицию примером большого искусства, оно прославляет правду и свет, которые всегда побеждают силы тьмы.

Президент отметил, что даже спустя десятилетия «Ленинградская» симфония продолжает вызывать в людях чувства горечи потерь и радости победы, а также любви к родине и готовности ее защищать. «И это свидетельство настоящего, большого искусства, где великими на все времена становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы», - подчеркнул российский лидер.

«Ровно 80 лет назад - 9 августа 1942 года - состоялась самая главная премьера этого гениального произведения. К тому времени оно уже прозвучало и в Советском Союзе, и за рубежом, но все это не могло сравниться с масштабом и значением исполнения в блокадном Ленинграде», - отметил Путин. Он напомнил, что премьера была назначена на тот день, когда нацисты собирались праздновать покорение города, но «их планы сломить ленинградцев изначально были обречены на провал».

«И как гимн мужеству и стойкости Ленинграда здесь зазвучала грандиозная музыка. Она воспевала подвиг людей, ту твердыню народного духа, которая была мощнейшим оружием Великой Отечественной войны. Ее музыкальные темы пронзительно рассказывали о тяжелейших испытаниях, о боли, о великой скорби. Но было в них главное - поистине пророческое утверждение победы, и это укрепляло веру ленинградцев, всего советского народа, всех, кто боролся с нацизмом, в торжество гуманизма и справедливости», - резюмировал глава государства.

Обложка: пресс-служба президента РФ