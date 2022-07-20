Путин: наступает новый этап в мировой истории
Владимир Путин заявил, что сейчас мировая история приближается к новому этапу, в котором высокую динамику роста могут показать только подлинно суверенные государства. Об этом президент России сказал в ходе форума "Сильные идеи для нового времени".
«Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории. И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалов, моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью», - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что происходящие «грандиозные изменения» необратимы. При этом и на национальном, и на глобальном уровнях «идет выработка основ, принципов гармоничного, более справедливого, социально-ориентированного и безопасного миропорядка, альтернативного существующему или, можно сказать, существовавшему до сих пор однополярному мироустройству, которое по своему характеру, безусловно, становится тормозом для развития цивилизации».
Обложка: РИА Новости / Михаил Метцель
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