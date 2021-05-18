По следам Суворова: в Крыму готовят серию экспедиций для поиска древних военных крепостей

В ходе полевых работ ученые планируют провести реставрацию, установить информационные таблички и создать туристические маршруты. Первый путь пройдет от крепости в Ак-Мечетской Гавани к высшей точке Тарханкута, где как раз находится первая обнаруженная крепость. Экспедиции также пройдут на Керченском полуострове и в Алуште.

Упоминания о военных крепостях в Крыму сотрудники КФУ впервые обнаружили в 2008 году в полевых чертежах и зарисовках советского археолога Павла Шульца, который изучал Тарханкут. Сравнив рисунки Шульца с чертежами из военного атласа 1778 года, сотрудники университета пришли к выводу об их идентичности. Согласно информации, представленной в атласе, на территории Крыма находилось 33 подобных укрепления.

Система военных укреплений, созданная под руководством великого полководца, генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, возводилась на территории Крыма для закрепления российских завоеваний и отражения турецких вторжений. Сооружение крепостей — один из важнейших пунктов плана обороны полуострова. Строительство укреплений предпринятое в 1778 году (в период между двумя русско-турецкими войнами) оказало ключевое влияние на последующее присоединение Крыма к России. В частности, крепость на вершине Тарханкута использовалась для предупреждения высадки на берег вражеского десанта. Обнаружение других крепостей системы поможет лучше понять план обороны русской армии и прольет свет неизвестные страницы русско-турецких войн.