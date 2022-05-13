Памятный знак Герою России Владимиру Зозулину открыт в Вологодской области

В селе Борисово-Судское Бабаевского района Вологодской области открыта мемориальная доска Герою России Владимиру Зозулину, погибшему в ходе спецоперации. Памятный знак установлен Российским военно-историческим обществом на здании школы, в которой он учился.

В торжественной церемонии открытияприняли участие и.о. руководителя администрации Бабаевского района Павел Морозов , глава Борисово-Судского поселения Виталий Сойма , ветераны и юнармейцы. Право открыть доску было предоставлено бабушке и младшему брату Героя.

Командир разведроты 217-го гвардейского полка 98-й дивизии Владимир Зозулин погиб 12 марта в ходе спецоперации на Украине. Разведгруппа под его командованием выполняла стратегически важную задачу, при исполнении которой попала в засаду. Владимир Зозулин ценой собственной жизни спас боевых товарищей.

Указом Президента России старшему лейтенанту Зозулину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Именем Владимира Зозулина названа одна из центральных улиц Луганска.