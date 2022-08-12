Николай Овсиенко и Денис Пушилин возложили цветы к мемориалу шахты 4/4-бис

Вчера Заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко и Глава ДНР Денис Пушилин посетили территорию мемориала шахты № 4/4-бис и обсудили возможность его перепланировочного решения с целью придания мемориалу статуса общероссийского и общенационального памятника.

Шахта № 4/4-бис – второе по массовости место захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра. В шурф шахты были сброшены тела более 75 тысяч человек, и только около двух тысяч человек были опознаны. Ствол шахты практически на полную свою глубину – а это более 300 метров – был заполнен телами погибших людей.

Николай Овсиенко отметил, что это место должно иметь соответствующее оформление, чтобы посетители смогли осознать трагедию произошедшего.

- Я бы предложил на базе Российского военно-исторического общества объявить всероссийский конкурс, чтобы в нем поучаствовали все, кто готов проникнуться этой историей и понимает весь ее трагизм, – сказал Николай Овсиенко.

Он уточнил, что конкурс может быть на лучшее перепланировочное решение с учетом большого мультимедийного павильона, «где можно было бы рассказывать историю места, истории судеб людей, историю этого преступления».

Зампредседателя РВИО заявил, что установление имен погибших должно стать отдельным направлением работы.

Денис Пушилин отметил, что шурф шахты № 4/4-бис не единственное подобное место массовой гибели людей в Донбассе времен Великой Отечественной войны.

- Две шахты еще есть. В Макеевке на шахте 4/13 – 35 тысяч [жертв], в Горловке на шахте «Узловая» – 14 тысяч таким образом загубленных людей фашистами», – уточнил Глава ДНР.

- Тут напрашивается и маршрут для школьников, и просветительские акции, – в свою очередь заметил Николай Овсиенко, добавив, что памятные места Донбасса достойны появиться на маршруте Всероссийской патриотической программы «Дороги Победы».

Обложка: rvio.histrf.ru