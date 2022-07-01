Могила хуннского воина обнаружена на дне Саяно-Шушенского водохранилища

Находку сделали специалисты Тувинской археологической экспедиции, включающей представителей Института истории материальной культуры РАН и Русского географического общества. Захоронение, относящееся к концу II - I веку до н.э., не было разграблено. В ногах у мужчины лежал взнузданный череп коня, у головы стояли горшочек для мясной пищи и ваза. В этой вазе находилось, вероятно, вино или молоко. Исследователи смогут установить, какой напиток был налит в сосуд, после анализа остатков на его стенках.

Примечательно, что вазу изготовили на примитивном гончарном круге. «Кочевники более ранних эпох, например скифы, изготавливали только лепную посуду. Но хунну пересекались с земледельческими цивилизациями, в частности, имели активные связи с Древним Китаем, вот и «позаимствовали» технологию, а возможно, и самих мастеров — известно, что при набегах на Китай кочевники иногда захватывали и уводили в степь мастеров», - рассказала руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН, кандидат исторических наук Марина Килуновская.

В одной из могил на дне Саяно-Шушенского водохранилища учёные нашли останки молодой женщины, скончавшейся около 3,5 тыс. лет назад. По предположению исследователей, она обладала высоким социальным статусом. В могиле девушки находились две бронзовые серьги, сообщается на сайте Русского географического общества.

В 2021 году Тувинская археологическая экспедиция нашла около 200 древних курганов на дне водохранилища. Некоторые из них относятся к раннему скифскому периоду. Также учёные обнаружили захоронение ребенка с погребальным инвентарём. Основная часть курганов большую часть года находится под водой на глубине до 10–15 метров. Такая концентрация археологических памятников объясняется тем, что на этом месте проходил один из путей из Тувы в Минусинскую котловину.

Обложка: Институт истории материальной культуры РАН