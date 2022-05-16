Мемориальный музейный комплекс «Волочаевское сражение» открыт в ЕАО
Торжественное мероприятие, посвященное открытию Мемориального музейного комплекса «Волочаевское сражение» состоялось на сопке Июнь-Корань. 100 лет назад на этой земле шёл Волочаевский бой, один из финальных эпизодов Гражданской войны на Дальнем Востоке.
В церемонии открытия музейного комплекса приняли участие: заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова, директор Департамента соцразвития Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк, начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сфере Управления Президента РФ Владислав Кононов, главный федеральный инспектор по ЕАО аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО Василий Нагибин, первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин, заместитель председателя правительства ЕАО Илья Семенов, председатель Законодательного Собрания ЕАО Роман Бойко, заместитель председателя Законодательного Собрания ЕАО Антон Акимов, представители Министерства культуры ДФО, Дальневосточной железной дороги, администрации района, городских и сельских поселений, жители.
Приветственное слово участникам торжественного мероприятия направил помощник Президента Российской Федерации, Председатель РВИО Владимир Мединский. Он отметил особое значение мемориального комплекса для всей страны.
- Для Дальнего Востока память об освобождении Хабаровска, о Волочаевском сражении и героях Дальневосточной республики - это не просто напоминание об окончании Гражданской войны. Это память об освобождении края от иностранных интервентов, - говорится в приветствии.
Ольга Ярилова поблагодарила за работу всех, кто принял участие в восстановительных работах, и подчеркнула, что современный музейный комплекс в селе Волочаевка станет точкой притяжения людей со всей страны.
- Сегодня действительно историческое событие не только для Еврейской автономной области и Дальнего Востока, но и для всей нашей страны. Мы открываем музей, посвященный трагическим событиям, со времен которых прошло уже 100 лет. Музей был создан в 1928 году, но, к сожалению, в постсоветский период незаслуженно был забыт и практически утрачен. И мы восстанавливаем эту историческую справедливость. Я хочу сказать огромные слова благодарности всей команде: Российскому военно-историческому обществу, историкам, дизайнерам, строителям, Дальневосточной железной дороге – всем, кто принимал самое активное участие в реставрации уникального памятника и создании экспозиции музея. Для каждого из нас крайне важно хранить память о каждой странице нашей истории и рассказывать о ней подрастающему поколению, воспитывая чувство патриотизма, уважения и гордости за свою страну. Я уверена, что очень скоро этот музей станет яркой точкой на туристической карте нашей страны. Мы будем делать всё возможное, чтобы музей посещало огромное количество людей, – сказала она.
Для гостей праздника была проведена мини-экскурсия «Волочаевские дни». Также они приняли участие в церемонии возложения цветов к братской могиле 118 народоармейцев и партизан, погибших в Волочаевском бою.
Памятное мероприятие украсили выставка картин дальневосточных художников, посвященных событиям Гражданской войны на Дальнем Востоке и Волочаевскому сражению, а также роллерные стенды, изготовленные ОЭО ЕАО «Зелёный росток» в рамках Президентского гранта «Бои по Ином, Волочаевкой, Ольгохтой история запомнит навсегда».
Напомним, работы по сохранению объекта культурного наследия «Памятник-музей, сооруженный в честь Волочаевских боев», проводились по заказу Министерства культуры РФ. Сооружение находится в оперативном управлении ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», подведомственному Министерству культуры РФ.
Специалистами Музея военной истории Российского военно-исторического общества (г. Москва) создана интерактивная музейная экспозиция «Волочаевское сражение».
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