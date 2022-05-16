Мемориальный музейный комплекс «Волочаевское сражение» открыт в ЕАО

Торжественное мероприятие, посвященное открытию Мемориального музейного комплекса «Волочаевское сражение» состоялось на сопке Июнь-Корань. 100 лет назад на этой земле шёл Волочаевский бой, один из финальных эпизодов Гражданской войны на Дальнем Востоке.

В церемонии открытия музейного комплекса приняли участие: заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова , директор Департамента соцразвития Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк , начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сфере Управления Президента РФ Владислав Кононов , главный федеральный инспектор по ЕАО аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО Василий Нагибин , первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин , заместитель председателя правительства ЕАО Илья Семенов , председатель Законодательного Собрания ЕАО Роман Бойко , заместитель председателя Законодательного Собрания ЕАО Антон Акимов , представители Министерства культуры ДФО, Дальневосточной железной дороги, администрации района, городских и сельских поселений, жители.

Приветственное слово участникам торжественного мероприятия направил помощник Президента Российской Федерации, Председатель РВИО Владимир Мединский . Он отметил особое значение мемориального комплекса для всей страны.

- Для Дальнего Востока память об освобождении Хабаровска, о Волочаевском сражении и героях Дальневосточной республики - это не просто напоминание об окончании Гражданской войны. Это память об освобождении края от иностранных интервентов, - говорится в приветствии.

Ольга Ярилова поблагодарила за работу всех, кто принял участие в восстановительных работах, и подчеркнула, что современный музейный комплекс в селе Волочаевка станет точкой притяжения людей со всей страны.

- Сегодня действительно историческое событие не только для Еврейской автономной области и Дальнего Востока, но и для всей нашей страны. Мы открываем музей, посвященный трагическим событиям, со времен которых прошло уже 100 лет. Музей был создан в 1928 году, но, к сожалению, в постсоветский период незаслуженно был забыт и практически утрачен. И мы восстанавливаем эту историческую справедливость. Я хочу сказать огромные слова благодарности всей команде: Российскому военно-историческому обществу, историкам, дизайнерам, строителям, Дальневосточной железной дороге – всем, кто принимал самое активное участие в реставрации уникального памятника и создании экспозиции музея. Для каждого из нас крайне важно хранить память о каждой странице нашей истории и рассказывать о ней подрастающему поколению, воспитывая чувство патриотизма, уважения и гордости за свою страну. Я уверена, что очень скоро этот музей станет яркой точкой на туристической карте нашей страны. Мы будем делать всё возможное, чтобы музей посещало огромное количество людей, – сказала она.

Для гостей праздника была проведена мини-экскурсия «Волочаевские дни». Также они приняли участие в церемонии возложения цветов к братской могиле 118 народоармейцев и партизан, погибших в Волочаевском бою.

Памятное мероприятие украсили выставка картин дальневосточных художников, посвященных событиям Гражданской войны на Дальнем Востоке и Волочаевскому сражению, а также роллерные стенды, изготовленные ОЭО ЕАО «Зелёный росток» в рамках Президентского гранта «Бои по Ином, Волочаевкой, Ольгохтой история запомнит навсегда».

Напомним, работы по сохранению объекта культурного наследия «Памятник-музей, сооруженный в честь Волочаевских боев», проводились по заказу Министерства культуры РФ. Сооружение находится в оперативном управлении ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», подведомственному Министерству культуры РФ.

Специалистами Музея военной истории Российского военно-исторического общества (г. Москва) создана интерактивная музейная экспозиция «Волочаевское сражение».