Как Россия будет праздновать 800-летие князя Александра Невского

Александр Невский — уникальная фигура в российской истории. Великий князь киевский и владимирский, князь новгородский — он был канонизирован Русской Православной Церковью. Александр Невский по праву считается талантливым полководцем, искусным стратегом и истинным патриотом. Его имя всегда ассоциировалось с отвагой, честью и долгом служения Родине. Под предводительством князя были одержаны славные победы над шведами (Невская битва) и над войсками Ливонского ордена (Ледовое побоище). Известно, что Невский также не раз проявлял свои дипломатические таланты.

Как сообщили на сайте Правительства РФ, первые торжественные мероприятия стартуют в День Победы, 9 мая; 24 мая в Государственном историческом музее откроется выставка “Артефакты эпохи святого Александра Невского”, а 12 июня мероприятия пройдут в Переславле-Залесском (место рождения князя), Москве и Тверской области. Также на 12 июня запланировано начало Крестного хода с мощами Александра Невского по городам России.

Запланированная программа мероприятий продолжится 12 сентября. В этот день в Санкт-Петербурге пройдет патриаршее богослужение в Александро-Невской лавре и масштабное театрализованное представление в центре города перед Зимним дворцом. Кроме того, на Чудском озере планируется установка мемориального комплекса “Александр Невский и дружина”. Указ «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского» был подписан Президентом России Владимиром Путиным в 2014 году. Подготовка к круглой дате велась в сотрудничестве с РПЦ. В этом году в епархиях также планируют провести около 800 праздничных мероприятий: конференции, семинары, выставки, фестивали и концерты.

Фото: пресс-служба РВИО