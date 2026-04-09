Исторический форум «Россия и страны восточноазиатского региона. История взаимодействия» в Забайкалье

В Чите при поддержке Российского военно-исторического общества прошел III Забайкальский исторический форум «Россия и страны восточноазиатского региона. История взаимодействия». Мероприятие было приурочено к Году единства народов России. Участниками форума стали известные ученые-историки, краеведы, политологи, лидеры общественного мнения.

Главной целью мероприятия стало объединение усилий научного и педагогического сообщества России и стран восточноазиатского региона для противодействия искажения и фальсификации исторической правды.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в своем обращении отметил, что сегодняшние взаимоотношения России и Китая переживают настоящий подъем.

- Если посмотреть на историю взаимоотношений наших стран в XX веке, то она была достаточно противоречивой. Однако сегодня мы тесно общаемся с китайскими историками. Они отдают дань памяти нашим бойцам и командирам, которые в ходе Маньчжурской стратегической операции освободили северо-восточный Китай. Там стоят памятники нашим бойцам. Есть не только официальная память, но и в народе сохраняется память о солдатах Красной Армии, которые отдавали свои жизни уже после победы над Германией , - сказал Михаил Мягков .

Китай и СССР были главными силами борьбы с японским и немецким фашизмом в ходе Второй мировой войны. Именно эти страны понесли наибольшие людские потери и материальный ущерб.

- Именно Советский Союз помогал китайским братьям по оружию отражать японскую агрессию. Наша страна поставляла десятки тысяч единиц оружия. Наши летчики участвовали в боях в небе над Китаем , - подчеркнул Михаил Мягков .

Вступление Красной Армии, а не использование ядерной бомбы США как утверждается в современной западной историографии, сыграло решающую роль в капитуляции Японии во Второй мировой войне.

- Решающую роль на завершающем этапе войны Второй мировой войны в разгроме японской армии принадлежит именно Красной Армии. Мы говорим о Забайкальском крае, мы говорим о Чите. Именно здесь был штаб наших войск, который как раз и планировал, и осуществлял и Маньчжурскую, и Южно-Сахалинскую и Курильскую десантные операции , - сказал Михаил Мягков .

Как отметил научный директор РВИО, в ходе Маньчжурской операции Квантунская армия потеряла погибшими до 83 тысяч солдат и офицеров, японские потери пленными, ранеными и пропавшими без вести превысили 640 тысяч человек.

Российское военно-историческое общество проводит большую работу по увековечиванию памяти бойцов Красной Армии, погибших на Дальнем Востоке. Так, в 2025 году к 80-летию Курильской десантной операции на острове Шумшу (Сахалинская область) был открыт мемориал в память о тех событиях.

- Этот мемориал посвящен нашим героическим бойцам, которые высаживались на остров, бросались на вражеские дзоты, жертвуя своими жизнями уже после разгрома Германии. Они шли на этот подвиг для того, чтобы спасти своих товарищей, захватить вражеские позиции. Потери наши были велики, но они не были напрасными - все японские войска на Курильских островах тогда фактически капитулировали. Это была решающая битва за остров Шумшу, - подчеркнул Михаил Мягков.

Работа по увековечению памяти Курильской десантной операции будет продолжена. Окончательное завершение военно-исторического мемориального комплекса на острове Шумшу запланировано в 2030 году.

- Я думаю, что этот мемориал и сам остров Шумшу станут точкой притяжения для многих жителей не только Дальнего Востока, но и всей России. Это место говорит нам о том, что Курилы были, есть и будут российской территорией, - сказал Михаил Мягков .

Особую значимость форума подчеркнула Председатель Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Забайкальском крае Татьяна Цымпилова.

- Важность и востребованность Забайкальского исторического форума подтверждаются тем, что уже третий год подряд он собирает на своей площадке представителей научного сообщества, общественных деятелей, краеведов и практикующих учителей истории.

Форум становится пространством для обсуждения актуальных вопросов исторического просвещения и образования. Особое значение имеет то, что все представленные на форуме материалы и доклады основаны на достоверных данных и подтверждены документально, - отметила Татьяна Цымпилова.

В течение дня гостей мероприятия ждали тематические дискуссионные площадки. Общение между экспертами развернулось в рамках тем: «Школьный музей как развивающая образовательная среда», «Открытый урок по истории: смыслы Великой Отечественной войны», «Концепция исторического просвещения в системе образования», «История нашего края: от идеи к учебному курсу».

Особое внимание было уделено форуму учителей истории — ключевой площадке, где обсуждались актуальные вопросы преподавания, популяризации исторического знания и формирования объективного взгляда на прошлое. Участники обменялись опытом преподавания истории Второй мировой войны, обсудили работу с поисковыми материалами, подвиг тружеников тыла и современные подходы к преподаванию основ российской государственности.

Единой линейке учебников по истории собравшиеся уделили особое внимание. Учителя поделились своим опытом преподавания по новым учебникам, отметив их структуру, доступность изложения и широкий спектр дополнительных материалов.

Из материалов официального сайта Российского военно-исторического общества