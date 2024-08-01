День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов

По материалам статьи Максима Кирюшина, издание «Вечерняя Москва»

Художник увековечил собирательный образ героического русского воина

1 августа — День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов. А еще — десять лет со дня открытия монумента на Поклонной горе, который увековечил память героев. Накануне «Вечерняя Москва» пообщалась с автором мемориала.

Открытие памятника в 2014 году было приурочено к столетию с момента начала войны. Одна из драматических страниц нашей истории была уже знакома скульптору, народному художнику РФ, председателю правления Союза художников России Андрею Ковальчуку.

— До этого я работал над памятниками членам императорской семьи и больше полугода мои интересы и мысли были связаны с этим временем: читал различные источники, среди которых были прежде недоступные мне материалы, — поделился скульптор. — Сохранилось желание глубже погрузиться в эти события и развернувшиеся на фоне войны исторические катаклизмы.

Памятник установлен Российским военно-историческим обществом на народные пожертвования. На церемонии открытия присутствовал Президент России Владимир Путин. В проектировании памятника окружающее пространство сыграло очень важную роль.

— Место сложное, но с идеологической точки зрения выбрано правильно, — рассказал Андрей Ковальчук. — Там находится монумент Победы, рядом Триумфальные ворота, посвященные победе в Отечественной войне 1812 года. Монумент героям Первой мировой установлен между ними на своеобразной оси: такое решение усиливает историческую и духовную связь боевых подвигов народа.

Памятник состоит из трех основных частей, рассказал скульптор.

— Доминанта всей композиции — скульптура русского солдата, установленная на высокой колонне. Я показал уже не молодого солдата, георгиевского кавалера, прошагавшего по суровым дорогам войны. Стремился создать собирательный образ русского воина, с честью выполняющего свой долг, — сказал Андрей Ковальчук. — Самым крупным смысловым элементом стало изображение российского знамени в движении, что означает прохождение страны через испытания и трагедии XX века и прорыв в будущее. Триколор очень хорошо работает на расстоянии, со стороны оживленной трассы.

Вторая тема этой части мемориала раскрывается через рельефные изображения воинов. У некоторых из этих образов есть прототипы.

— Так, в композиции «Пьета», посвященной подвигу сестер милосердия, одной из фигур придано портретное сходство с Великой княгиней Елизаветой Федоровной, много сделавшей для помощи раненым, — рассказал Андрей Ковальчук. — В рельефной композиции «Атака кавалерии» прототипом стал первый Георгиевский кавалер войны 1914 года, отважный казак Козьма Крючков.

Гранитная скамья, на которой с обратной стороны установлена надпись из нержавеющей стали с названием мемориала, хорошо видна со стороны Кутузовского проспекта.

— Она как бы сближает всю композицию с современными людьми, с жизнью большого города. Здесь ветераны или обычные посетители Поклонной горы могут также посидеть, отдохнуть, разглядывая другие части, а это очень важно! — отметил Ковальчук. — В таком решении мы совместили классическую скульптурную традицию и элементы современного дизайна.

Остальное решилось быстро и без проблем. По нашему запросу были предоставлены нужные материалы, грамотно осуществлен монтаж и обустройство.

Скульптор уверен — на протяжении определенного периода история Первой мировой незаслуженно замалчивалась.

— В этом кровопролитном военном конфликте Россия шла к победному финалу. В народе эту войну называли незаслуженно забытой, Второй Отечественной и Великой. В советское время — империалистической. После 1917 года эти события оказались недооцененными, недосказанными, — объяснил он.

О возрождении памяти заговорили вновь только после перестройки.

— Стали думать, как восполнить пробел, создать достойные произведения, посвященные подвигам солдат и офицеров, честно служивших России, — поделился Андрей Ковальчук. — Я уверен, тема все еще недостаточно раскрыта, оценена в искусстве. Надо шире знакомить общество с правдой об истории Великой войны и подвигах наших прадедов. Сейчас это обрело особую актуальность.

ДОСЬЕ

Скульптор Андрей Николаевич Ковальчук родился в столице 7 сентября 1959 года в семье архитектора. В 1981 году окончил отделение архитектурно-декоративной пластики в Московском Высшем художественно-промышленном училище. В 1993 году состоялось открытие его мемориала «Жертвам Чернобыля». В 2009 году Ковальчук избран председателем Союза художников России.