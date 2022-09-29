Церемония открытия памятника эпидемиологу Зинаиде Ермольевой

1 октября в 10.00 в Ростове-на-Дону (парк имени 1 Мая) состоится торжественная церемония открытия памятника советскому микробиологу и эпидемиологу Зинаиде Виссарионовне Ермольевой.

В церемонии примут участие:

- Помощник Президента РФ, Председатель РВИО Владимир Мединский,

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова,

- Губернатор Ростовской области Василий Голубев ,

- Глава города Ростов-на-Дону Алексей Логвиненко .

Открытие приурочено сразу к двум памятным датам: 100-летию образования санитарно-эпидемиологической службы России и предстоящему 125-летию со дня рождения Зинаиды Ермольевой.

Памятник работы Народного художника России Салавата Щербакова установлен Российским военно-историческим обществом неподалеку от Ростовского медицинского университета.

Композиция представляет собой бронзовую фигуру Зинаиды Ермольевой, стоящей у приборного стола в лаборатории. На приборном столе расположен исследовательский инструментарий (колбы и микроскоп) и листы записной книги. На фасадах пьедестала размещены: надпись «Спасибо России за право здесь жить и возможность ей служить» , формула бензилпенициллина, открытого ей в 1943 году и главные государственные награды, которых она была удостоена: два ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета».

Справочно:

Более 30 лет жизни Зинаида Виссарионовна Ермольева посвятила изучению антибиотиков и других биологически активных веществ природного происхождения. Имя Ермольевой неразрывно связано с созданием первого отечественного пенициллина, становлением науки об антибиотиках и их широким применением в нашей стране.

В 1925 году Ермольева назначена руководителем отдела биохимии микробов Биохимического института, который затем вошел в состав Всесоюзного института экспериментальной медицины. В 1939 году Ермольева была командирована на борьбу с начинающейся холерной эпидемией в Афганистан, где изобрела методы экспресс-диагностики холеры и создала мощный препарат, который оказался эффективен не только при холере, но и при брюшном тифе и дифтерии. За эту разработку ей было присвоено звание профессора.

В 1942 году З. Ермольева направлена в осажденный Сталинград, где в немецких войсках началась эпидемия холеры. Чтобы предотвратить распространение болезни среди жителей города и советских военных, Ермольева развернула производство бактериофага, который при ежедневном применении спас жизни более 50 000 человек; организовала хлорирование колодцев и массовые прививки. За свою противоэпидемическую деятельность в Сталинграде она получила Сталинскую премию, которую пожертвовала на строительство истребителя, названного в ее честь – «Зинаида Ермольева».

В 1942 году Ермольева впервые в СССР получила пенициллин («Крустозин») и активно участвовала в организации его промышленного производства, что спасло сотни тысяч жизней советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

В 1945-1947 годах Зинаида Виссарионовна – директор Института биологической профилактики инфекций, на базе которого в 1947 году был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт пенициллина (позднее – Всесоюзный научно-исследовательский институт антибиотиков), в котором она заведовала отделом экспериментальной терапии. Одновременно с 1952 года и до конца жизни Зинаида Виссарионовна возглавляла кафедру микробиологии и лаборатории новых антибиотиков в Центральном институте усовершенствования врачей.

Награждена двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». Она автор более 500 научных работ и 6 монографий. Под ее руководством подготовлено и защищено около 180 диссертаций, в том числе 34 докторские.